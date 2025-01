DeepSeek čelí rozsáhlému kybernetickému útoku

Čínský start-up DeepSeek zaměřený na umělou inteligenci (AI), který upoutal pozornost díky svému pokročilému a energeticky i cenově dostupnému chatovacímu robotu, stále čelí rozsáhlému kybernetickému útoku. Společnost upozorňuje, že kvůli tomu mohou být potíže s registrací nových uživatelů. Ti stávající se ke službě mohou přihlašovat bez problémů. Média o útoku informovala už v pondělí.

Reklama

Magazín Forbes na svém webu napsal, že útok je veden metodou takzvaného distribuovaného odmítnutí služby (DDoS). Při ní útočníci záplavou požadavků zahltí cílové servery, které se pak pod náporem zhroutí. Terčem DDos jsou rozhraní API pro programování aplikací a webová chatovací platforma.

Incident vyvolává širší otázky o bezpečnosti platforem řízených umělou inteligencí a o možných rizicích pro zákazníky.

DeepSeek podle agentury AFP rozbil nejen v technologickém sektoru dosavadní představy o nákladech na AI a také začal otřásat energetickým odvětvím. Revoluci v AI totiž dosud provázel předpoklad, že výpočetní a energetické potřeby porostou exponenciálně. To vyvolalo masivní investice do datových center a do jejich napájení. DeepSeek by ale mohl představovat méně energeticky náročný způsob rozvoje AI. Investoři na to okamžitě zareagovali a v pondělí začali prodávat akcie amerických energetických firem i některých dalších, které jsou spojeny s vývojem AI.

Chatovací systém společnosti DeepSeek se o víkendu stal nejvíce stahovanou bezplatnou aplikací v obchodě AppStore ve Spojených státech. V pondělí předstihl konkurenční ChatGPT americké společnosti OpenAI. Nástup čínské aplikace otřásl americkými technologickými firmami, které zaznamenaly silné ztráty na burze. DeepSeek údajně vznikl za dva měsíce a jeho vývoj stál šest milionů dolarů (přibližně 143 milionů korun). Jeho provoz by podle médií mohl být o 90 až 95 procent levnější než u ChatGPT.

Reklama

Stanislav Šulc: Čínský chatbot DeepSeek vyděsil investory. Zbytečně Názory Trvalo jediný den, aby se sny o zázračném čínském chatbotu DeepSeek dostaly do reality. A stačilo, že si jej lidé vyzkoušeli. Čínský chatbot totiž zatím rozhodně není kýženým zázrakem, a až se jím stane, možná bude mít stejné problémy, kterým dnes čelí ChatGPT a jeho další konkurenti. A střízliví i investoři. Akcie Nvidia i kryptoměny znovu rostou. Stanislav Šulc Přečíst článek