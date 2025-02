Aplikace DeepSeek prý odesílala osobní údaje Jihokorejců čínské ByteDance

Čínská aplikace DeepSeek, založená na umělé inteligenci, odesílala uživatelské údaje Jihokorejců čínské společnosti ByteDance. S odvoláním na jihokorejský úřad pro ochranu osobních údajů to napsala agentura Jonhap.

„Potvrdili jsme, že DeepSeek komunikuje s ByteDance. Musíme ještě potvrdit, jaké údaje byly odeslány a v jakém rozsahu,“ uvedl úředník z jihokorejské vládní Komise pro ochranu osobních údajů (PIPC). ByteDance je čínský majitel populární aplikace pro krátká videa TikTok.

Je to poprvé, co regulační orgán mluví o možném úniku údajů z DeepSeek třetí straně, s čímž musí uživatel podle jihokorejských zákonů výslovně souhlasit. Oznámení PIPC přichází krátce poté, co tato komise kvůli obavám ze shromažďování údajů dočasně pozastavila stahování aplikace v Jižní Koreji.

Komise požádala DeepSeek o vysvětlení, jak shromažďuje a spravuje údaje svých uživatelů. Čínská společnost v reakci jmenovala svého zástupce v Jižní Koreji, uznala nedostatky při zohledňování korejských zákonů a zároveň se vyjádřila pro aktivní spolupráci s PIPC.

Korea stahování DeepSeek zakázala v sobotu, což se ale netýká uživatelů, kteří si aplikaci stáhli již dříve. Země je nicméně vyzvala, aby aplikaci ze svých zařízení odstranili, nebo do ní alespoň nevkládali osobní údaje, dokud se záležitost nevyřeší. Čína v reakci vyjádřila obavy z politizace obchodních a technologických záležitostí, uvedla agentura AFP.

Řada jihokorejských úřadů a podniků DeepSeek kvůli obavám ohledně shromažďování citlivých informací blokuje, nebo zakazuje zaměstnancům její používání k pracovním účelům. Obavy ohledně DeepSeek v souvislosti s ochranou osobních údajů a národní bezpečností podle agentury AP v poslední době vyjádřily také další země, například Itálie, Francie a Austrálie.

