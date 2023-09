Czechitas hlásí úspěšnou akvizici. Do týmu přichází top manažerka Senta Čermáková

Novou výkonnou ředitelkou české neziskové organizace Czechitas, která vzdělává ženy v oblasti IT, se stala Senta Čermáková. Informaci Forbesu potvrdila Čermáková na své pracovní síti LinkedIn. Jedna z nejvlivnějších českých manažerek po mnoha letech v nadnárodních korporacích přechází do nezisku.

Senta Čermáková doposud působila více než šest let jako ředitelka inovací ve společnosti Deloitte. Předtím pětadvacet let pro Hewlett Packard.

„Není náhoda, že jsem v čele této báječné organizace, která podporuje ženy na jejich kariérní cestě v technologickém oboru. Testování, kódování, datová analytika, webdesign, kybernetická bezpečnost... A teď i generativní umělá inteligence. V Czechitas jdeme ještě dál, budeme připravovat ženy na jejich kariéru ve všech odvětvích poháněných umělou inteligencí,“ napsala na svém LinkedInu Čermáková.

„Pozici výkonné ředitelky jsme tvořili a hledali téměř půl roku, opatrně, tak aby dobře doplnila v řízení v tandemu provozní ředitelku Lucii Mairychovou,“ řekla Forbesu zakladatelka a doposud hlavní tvář organizace Dita Formánková.

„Po mnoha letech v korporátním prostředí přicházím do organizace, která má opravdu velké srdce. Mým cílem je, aby odhodlaní Czechitas bylo ještě více vidět a organizace tak získala další silné partnery, individuální dárce a podporovatele smysluplného dopadu pro českou ekonomiku,” dodala Čermáková.

