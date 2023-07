Lidé na sobě šetří, mazlíčkům ale dopřávají, říká šéf Super Zoo

Jako mladík začínal s akvaristikou, poté založil firmu Super Zoo, která má nyní v Evropě 350 prodejen krmiv a dalšího zboží pro domácí zvířata. „Aktuálně pociťujeme, že zákazníci velmi pečlivě zvažují, co koupit. Zatím se nás to ale na tržbách příliš nedotklo. Pozorujeme, že se prodává více krmiv než chovatelských potřeb. Například akvaristika má pokles zhruba pět procent a obdobné to je u teraristů,“ říká zakladatel společnosti Super Zoo Dušan Plaček.

Reklama

Super Zoo nedávno v Plzni otevřelo svou 350. pobočku. Kam plánujete další expanzi?

V České republice zatím máme 165 prodejen a rádi bychom jich v horizontu tří let měli více než 200. Na Slovensku bychom chtěli mít 100 prodejen a největší možnosti růstu vidíme v Polsku, bychom časem chtěli mít až 600 prodejen. Jinak se soustředíme na státy Evropské unie.

Podívejte se na slavnostní otevření 350. pobočky Super ZOO:

Není to až příliš velké sousto? Dokážou všechny vaše pobočky profitovat?

Snažíme se být zákazníkům co nejblíže. Samozřejmě vždycky je to otázka provozních nákladů, abychom byli schopní mít pozitivní výdělek. Ale platí u nás pravidlo, že bychom chtěli být v Česku v každém městě, které má nad 100 tisíc obyvatel.

Byznys pro domácí mazlíčky jede. Český výrobce krmiv Vafo otevřel ve Finsku další továrnu Zprávy z firem Česká společnost Vafo Group, která patří k významným výrobcům krmiv pro psy a kočky, otevřela továrnu ve finském městě Nokia. Je to osmý závod skupiny v Evropě, má výrobní kapacitu 20 tisíc tun krmiva ročně. ČTK Přečíst článek

Nový byznys - psí kadeřnictví

Plánuje kromě růstu počtu prodejen i rozšíření služeb pro zákazníky?

Již máme šest psích kadeřnictví. Tuto službu postupně rozšiřujeme a v Praze-Štěrboholích jsme otevřeli prodejnu s veterinární klinikou. Jedná se o pilotní projekt protože se nejedná o jednoduchou záležitost. Pro tuto službu je třeba mít ty nejlepší doktory a v současné době jich v Česku moc volných není.

Pes může klidně být vegan, tvrdí vědci Enjoy Udělat z masožravého zvířete vegetariána je novým trendem miliardového průmyslu výživy domácích mazlíčků. Průmyslový výzkum kupodivu dosáhl dokonce toho, že nepřirozená strava zvířatům vyhovuje, pokud je dobře vyvážená, píše pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček. Josef Tuček Přečíst článek

V USA jsou oblíbené šperky pro psy. Je takový trend i v Evropě?

V Lotyšsku, kde také prodáváme, jsme otevřeli menší butik, ale evropský trh na takové zboží ještě není připravený.

Mnoho odvětví negativně poznamenala nedávná pandemie COVID-19, jak jste jí zvládli vy?

My jsme byli jedni z mála šťastlivců, kterým covid spíše pomohl. Řada obyvatel Česka se při lockdownu doma nudila, a tak si pořizovali různé mazlíčky.

Oblíbený i kritizovaný. Francouzský buldoček se stal u Američanů číslem jedna, jeho cena závratně roste Enjoy Desítky let kraloval žebříčku nejoblíbenějších psích plemen v USA labradorský retrívr. Stoupající obliba v posledních letech, které pomohly i celebrity jako Leonardo di Caprio či Lady Gaga, však letos poprvé v historii vynesla do čela francouzského buldočka. A s tím pádí nahoru i cena štěňat, která běžně stojí několik tisíc dolarů – a to i přesto, že odborníci upozorňují na riziko rozmnožování buldočků náchylných k nemocím dýchání, páteře, očí i srsti, uvedl server ABC News. duk Přečíst článek

Covid vám tedy v podstatě pomohl. Jaké máte tržby?

V České republice se v tržbách pohybuje přes 2,5 miliardy ročního obratu. V rámci celého holdingu máme více než šest miliard.

Na zvířatech lidé nešetří ani v době vysoké inflace

Začali lidé v době vysoké inflace šetřit na svých zvířatech?

Pociťujeme, že zákazníci velmi pečlivě zvažují, co koupit. Zatím se nás to ale na tržbách příliš nedotklo. V současné době máme dokonce dvanáctiprocentní nárůst tržeb. To ale zohledňuje i nárůst cen zboží. Pozorujeme, že se prodává více krmiv než chovatelských potřeb. Například akvaristika má pokles zhruba pět procent a obdobné to je u teraristů.

Připravuje se kočka, která nevyvolá u lidí alergie a otevře genovému inženýrství cestu na trh se zvířaty Enjoy Až u patnácti procent lidí se projevují alergické reakce na kočky. Americká společnost InBio proto vyvíjí geneticky upravená zvířata, která by přecitlivělé reakce nevyvolávala, takže by se mohla prosadit na trhu s domácími mazlíčky. A rozšířit jej i pro hospodářská zvířata. Josef Tuček Přečíst článek

Máte velkou síť prodejen. Neuvažujete o stavbě vlastní výrobny granulí a další potravy pro psy a kočky?

Jsme vyloženě obchodní organizací a máme řadu vlastních značek, v nichž budeme v rámci rozvoje produktů pokračovat. Pro nás jsou klíčoví výrobní partneři. Vlastní továrnu stavět nechceme.

Je rozdíl zájmu o krmiva v zemích, kde je prodáváte?

Je zajímavé, že například lotyšský trh je typický tím, že je tam více koček než psů, takže tržby jsou dominantnější u kočičího krmiva. Česká republika je vyloženě svět pejskařů, kdy více jak 52 procent našeho celkového obratu tvoří tato kategorie.

Vynález, který současně potěší milovníky koček, nepřátele koček a ještě farmaceuty Enjoy Americký vědecký tým představil nově vyvinutý postup jednorázové a přitom doživotní antikoncepce kočičích samiček. Což je důležité pro pohodlí majitelů koček, avšak také pro ochranu přírody. Josef Tuček Přečíst článek