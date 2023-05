Kadyrovovi se vrací kůň ukradený v Česku. Krádež prý zinscenovali Ukrajinci a česká policie

V Česku ukradený kůň Zazou čečenského vůdce Ramzana Kadyrova je na cestě zpátky ke svému majiteli - Kadyrov to dnes uvedl na sociální síti telegram. Ve svém příspěvku tvrdí, že jeho hřebce ze stáje na Roudnicku ukradli příslušníci ukrajinských tajných služeb, kteří mu ho zpátky prodali za 18 tisíc dolarů (391 tisíc korun) a kteří přitom spolupracovali s českými policisty.

Kadyrov hodnotu koně dříve vyčíslil na nejméně deset milionů dolarů (asi 224 milionů korun). Mluvčí českého policejního prezidia Jozef Bocán se k případu nevyjádřil a reakci přislíbil poskytnout v úterý.

"Na začátku roku se na mě skrze prostředníky obrátili zástupci ukrajinských speciálních služeb, kteří mi nabídli, že Zazoua vykoupí. Věděli, jak mi na koni záleží, a měli pravdu - samozřejmě jsem souhlasil. Abych řekl pravdu, myslel jsem si, že Zazoua předají víceméně oficiálně, se zrušením sankcí," napsal Kadyrov.

Smělý plán tajných služeb

"Ukázalo se ale, že tajné služby měly smělý plán - jednoduše zinscenovaly jeho krádež ze stáje v České republice, spolčily se přitom s českými policisty," uvedl Kadyrov s tím, že Zazou je nyní na cestě domů. Svá slova čečenský vůdce ničím nepodložil.

Neznámý pachatel podle české policie hnědáka na začátku března ukradl ze stáje v Krabčicích u Roudnice nad Labem na Litoměřicku. Pod sankční režim hřebec spadal od roku 2014 kvůli ruské anexi ukrajinského Krymského poloostrova a čečenský vůdce tak se zvířetem nemohl nijak nakládat.

Kadyrov uvedl, že za vrácení milovaného hřebce nyní zaplatil v přepočtu okolo 391 tisíc korun, tedy zhruba stejnou částku, kterou jako hodnotu koně uváděla česká policie. "Vzhledem k jeho opravdové hodnotě a perfektnímu rodokmenu jsou to jen drobné. Takže přátelé, pokud potřebujete něco přivézt z Evropy, kontaktujte ukrajinské tajné služby. Rychle, profesionálně, levně a s obejitím sankcí," napsal Kadyrov.

