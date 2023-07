Vynález, který současně potěší milovníky koček, nepřátele koček a ještě farmaceuty

Americký vědecký tým představil nově vyvinutý postup jednorázové a přitom doživotní antikoncepce kočičích samiček. Což je důležité pro pohodlí majitelů koček, avšak také pro ochranu přírody.

Začněme u chovatelů koček. Ti je sice milují, ale přece jenom všechno má své hranice. I ti největší milovníci domácích koček je nechávají kastrovat, aby jim jejich počet nepřerostl přes hlavu a navíc se „zklidnily“ kočičí hormony. U samiček jde o nevratný chirurgický zákrok zahrnující obvykle odstranění vaječníků a dělohy, hojení pak trvá asi dva týdny.

Jedna injekce a je hotovo

Americký výzkumný tým představil v periodiku Nature Communications postup výrazně jednodušší a pro zvířata příjemnější. Jimi vymyšlená jednorázová doživotní antikoncepce (biologická kastrace) vyžaduje jednu injekci do stehenního svalu. V injekci jsou viry, na něž vědci navázali určitý úsek DNA. Viry vniknou do svalových buněk a vnesou DNA do buněčných jader. V důsledku toho se trvale výrazně zvýší vytváření takzvaného anti-Müllerova hormonu. Výsledek? Hormon v tomto množství brání vývoji vajíček ve vaječnících, takže kočka nemůže mít mláďata.

Jeden z vedoucích výzkumu, William Swanson ze zoologické zahrady v Cincinnati v americkém Ohiu, uvádí, že už sice existují různé druhy injekčně podávané antikoncepce, která bývá i dlouhodobá, ale dosud ne celoživotní, jako v toto případě.

Jiná zvířata ani lidé nejsou ohroženi

Protože různé druhy savců produkují různé verze anti-Müllerova hormonu, působí tato injekce jen na kočky. Pokud se o injekci píchne třeba ošetřovatelka, není její zdraví jakkoli ovlivněno. Výzkumníci připouštějí, že postup by chtěli dál specificky upravovat i pro jiné živočichy.

Postup amerických výzkumníků byl sice publikován, ale ke schválení má ještě daleko. Zatím tedy není k dispozici na něm založený lék, natož aby byla zřejmá jeho cena.

Jen v USA žije asi 74 milionů domácích koček, polovina jsou samičky a dožijí se asi 15 let. Každý rok by tedy antikoncepční injekce mohli zaplatit američtí majitelé pro téměř tři miliony nových koček. Další dávky by pak využili zájemci z jiných vyspělých zemí světa. Veterináři by sice přišli o příjmy za kastrační operace, ale nahradili by je aspoň poplatky za podání injekce. Avšak majitelé koček nemusejí být jedinými kupci. Mezi zájemci mohou totiž být i ochránci přírody.

Nelítostné bestie

Milovníci koček to neradi slyší, ale jejich domácí zvířátko je nelítostná bestie. Popsali to americký zoolog Peter Marra a spisovatel Chris Santella v knížce vydané nakladatelstvím Princeton University Press a nazvané Kočičí války: Ničivé dopady mazlivého vraha. Autoři v ní dokazují, že volně se pohybující domácí kočky jsou děsivé šelmy, které dokážou ročně zabít jen v USA 14 miliard drobných ptáků a savců, což narušuje přírodní rovnováhu.

Oba autoři shrnuli, že domácí kočky jsou bezpečné jen tehdy, když jsou zavřené doma a ven se dostanou nanejvýš na vodítku. Pokud utečou a zdivočí, měly by být rychle likvidovány. Asi nepřekvapí, že milovníci koček jsou myšlenkou na zabíjení těchto malých šelem zhrozeni. Jsou ochotni ještě připustit, že by kočky v přírodě mohly být kastrovány, aby aspoň neměly stejně vražedné potomky. Ale dosáhnout toho je obtížné a výsledek nebývá trvalý.

Domeček proti kočkám

V této situaci tedy antikoncepční postup vyvinutý Williamem Swansonem a jeho kolegy nabízí nové možnosti. Nástin, jak by to mohlo vypadat, připravili už dříve jiní výzkumníci, tentokrát v Austrálii. Vědci, které vedl John Read z Univerzity v Adelaide sestrojili cosi jako domeček pro panenky. Řídí jej počítačová jednotka, napájí sluneční elektřina a jsou v něm laserové senzory.

Z jejich dat domeček vyhodnocuje, jaké zvíře kolem prochází. Když podle velikosti, tvaru a stylu chůze rozpozná, že to je kočka, vystříkne na ni lepkavý gel obsahující jedovatou látku. Kočka jej olíže, bezbolestně ztratí vědomí a zemře na zastavení mozkové aktivity. John Read založil společnost Thylation, jež zatím zájemcům půjčuje několik desítek těchto přístrojů, které stále vylepšuje.

V Austrálii jsou zdivočelé kočky obrovským problémem pro přírodu, připisuje se jim vyhubení dvou desítek původních živočichů a ohrožování dalších druhů. Kočky pobíhající přírodou proto mají mezi veřejností méně zastánců než v jiných vyspělých zemích. I tak je však společnost Thylation pod tlakem, aby zvířata nezabíjela, ale jenom sterilizovala. Evidentně je to příležitost oba nápady propojit: místo vystřikování jedu by domeček mohl střílet ampulky s injekcí. Veřejnost bude spokojena, a malých vrahů v přírodě snad o něco ubude.