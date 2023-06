Byznys pro domácí mazlíčky jede. Český výrobce krmiv Vafo otevřel ve Finsku další továrnu

Česká společnost Vafo Group, která patří k významným výrobcům krmiv pro psy a kočky, otevřela továrnu ve finském městě Nokia. Je to osmý závod skupiny v Evropě, má výrobní kapacitu 20 tisíc tun krmiva ročně.

Do vybudování závodu Vafo Group investovala víc než 377 milionů korun. Továrna do roku 2025, kdy má fungovat v plném provozu, zaměstná 20 lidí. Další lidé najdou práci u místních dodavatelů surovin.

Vafo Group oznámila, že výrobní areál může produkci až ztrojnásobit a nabídnout ji dalším firmám na výrobu privátních značek, které ve Finsku výrazně rostou. Závod patří pod dceřinou společnost skupiny Prima Pet Premium. Podle výkonného ředitele společnosti Timo Pärssinena spotřebitelé ve Finsku kladou velký důraz na udržitelnost. Nová továrna proto využívá solární energii a sama si vyrábí obaly na krmivo.

Pärssinen uvedl, že trh s krmivem pro domácí mazlíčky je odolný vůči recesi a obtížné ekonomické situaci. Ve Finsku podle firmy patří k největším v Evropě s ročním objemem zhruba 600 milionů eur, tedy více než 14 miliard korun.

Vafo Group podle poslední zveřejněné výroční zprávy v roce 2021 zvýšila své konsolidované tržby o 31 procent na 8,27 miliardy korun. Zisk jí klesl klesl o pětinu na 429,2 milionu korun. Ve svých podnicích tehdy v sedmi evropských zemích zaměstnávala víc než 800 lidí. V Česku má společnost Vafo Praha sídlící v Chrášťanech u Prahy, která zaměstnává celkem 425 lidí. Provozuje pět závodů, z toho čtyři v Jihočeském kraji, kde naposledy otevřela továrnu v Číčenicích na Strakonicku.

Společnost mimo jiné vyrábí krmiva s hmyzím proteinem, což je součástí její strategie zaměřené na udržitelnost produkce. Uvedla, že pro získání kilogramu proteinu z hmyzu se využijí jen dvě procenta půdní plochy a čtyři procenta vody v porovnání s chovem hovězího dobytka. Do roku 2025 chce také pokrýt čtvrtinu své spotřeby energiemi z udržitelných zdrojů.

