Oblíbený i kritizovaný. Francouzský buldoček se stal u Američanů číslem jedna, jeho cena závratně roste

Desítky let kraloval žebříčku nejoblíbenějších psích plemen v USA labradorský retrívr. Stoupající obliba v posledních letech, které pomohly i celebrity jako Leonardo di Caprio či Lady Gaga, však letos poprvé v historii vynesla do čela francouzského buldočka. A s tím pádí nahoru i cena štěňat, která běžně stojí několik tisíc dolarů – a to i přesto, že odborníci upozorňují na riziko rozmnožování buldočků náchylných k nemocím dýchání, páteře, očí i srsti, uvedl server ABC News.

Poprvé v historii se v roce 2022 umístil francouzský buldoček na prvním místě. Tím skončila 31letá vláda labradorského retrívra jako nejoblíbenějšího psího plemene v Americe, uvedla americká chovatelská organizace American Kennel Club, která provozuje největší světový registr čistokrevných psů.

Raketový vzestup popularity

Francouzský buldoček se posunul na pozici číslo jedna poté, co v posledních letech stoupal na žebříčku popularity. Vždyť ještě před čtvrt stoletím nebyl ani mezi nejoblíbenějšími pětasedmdesáti plemeny. V roce 2012 už byl čtrnáctý a předloni druhý, přičemž počet registrací nových buldočků se během těchto deseti let zvýšil o více než tisíc procent.

Menší občas funící pes s charakteristickou plochou tlamou byl ve Spojených státech uznán asociací AKC za plemeno v roce 1898. „Pro jejich okouzlující a přizpůsobivou povahu je milují všichni od rodin po samostatně žijící majitele. Jejich popularita rostla po celé zemi, protože jejich malá velikost a obecně tiché chování je činí vhodnými pro byty a menší domy,“ uvedla k loňským výsledkům AKC.

Deset nejčastějších psích plemen v USA v roce 2022:

francouzští buldočci labradorští retrívři zlatí retrívři němečtí ovčáci pudlové buldoci rotvajleři bíglové jezevčíci němečtí krátkosrstí ohaři

Další plemena, která udělala velké skoky v letech 2021 až 2022, jsou americký bezsrstý teriér, gordonsetr (skotský setr), italský chrtík a anatolský ovčák. Za posledních deset let se v žebříčku popularity prosazují i ​​plemena jako cane corso, belgický maliňák, obří knírač a anglický kokršpaněl, uvedla AKC.

Proč je lidé milují?

„Jsou to komičtí, přátelští, milující malí psi. Dobře se cítí ve městech, mají skromné potřeby, co se týče péče a pohybu. Nabízejí hodně v malém balení,” říká mluvčí francouzského Bull Dog Club of America Patty Sosa. Přesto závratný vzestup psa označovaného jako „Frenchie“ znepokojuje jeho fanoušky i kritiky, podotkl server ABC News.

Existuje obava, že poptávka po buldočcích včetně ochoty některých zájemců zaplatit bonus navíc za „exotické“ barvy a textury srsti vedou k rychlému množení a rození nepříliš zdravých štěňat. Stoupající popularita plemene zostřuje debatu o tom, zda je něco rozumného na rozmnožování psů náchylných k nemocím dýchání, páteře, očí i srsti.

V Británii varují, v Nizozemsku uvažují o zákazu

Britská veterinární asociace v té souvislosti nedávno vyzvala, aby lidé nekupovali plemena s plochou tlamou způsobující dýchací obtíže, jako jsou Frenchies. Nizozemsko již zakázalo chov psů s velmi krátkými čumáky a ministr zemědělství země má za cíl postavit mimo zákon i jejich vlastnictví.

„Francouzští buldočci mohou být polarizujícím tématem,“ říká Dr. Carrie Stefaniaková, veterinářka z Glendale ve Wisconsinu, která je členem zdravotní komise tamního klubu chovatelů francouzských buldočků. Léčila buldočky s dýchacími potížemi a zdůrazňuje, že potenciální majitelé musí prozkoumat zázemí chovatele a nechat psíkovi udělat zdravotní testy – a zároveň si uvědomit, že léčba problémů buldočků může být drahá.

Dlouholetá chovatelka a veterinářka Lori Huntová z Westlake v Ohiu řekla ABC News, že popularitu francouzských buldočků vidí jako „jejich prokletí, nikoli požehnání“. „Jsou velmi vykořisťováni bezohlednými chovateli,“ míní. Ve své praxi viděla spoustu buldočků s problémy, ale odmítá argumenty, že toto plemeno je ze své podstaty nezdravé. „Mnozí z nich dělají výkonnostní kynologické sporty,“ upozornila.

A s rostoucím zájmem roste i jejich cena. Štěňata se běžně prodávají za několik tisíc dolarů. A jsou také častějším terčem krádeží – tou asi nejznámější je krádež buldočků patřících zpěvačce Lady Gaga, při které zloději v roce 2021 vážně postřelili muže, který psíky venčil. Lady Gaga za navrácení svých dvou psů nabídla nálezné půl milionu dolarů (téměř 10,8 milionu korun).

