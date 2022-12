Politický diář Jany Havligerové: Prezidentská losovačka a humor Fialovy vlády

České předsednictví v Radě EU končí vskutku symbolicky. Zvolit jako tečku přímý televizní přenos komické opery Zabijačka, je trefa do černého. Pro ty, které zmíněné představení minulo, alespoň podtitul opery: „Hladový je vždycky smutný, nacpat bříško, to je nutný". Tak jestli si Fialova vláda skutečně myslí, že kus flákoty je východiskem z každé krize, měla by se o domácnosti, kterým po zaplacení všech poplatků na pořízení flákoty nezbývají peníze, skutečně postarat. To co je na jevišti komedie, se v reálu už mění v drama.

Doba, kdy hlavu státu volili senátoři a poslanci, je dávno pryč. A ano, poslední nepřímá volba – v zákulisí s výhrůžkami a lobováním, byla skandální. Přímá volba, alespoň ta nadcházející, ovšem pro změnu úspěšně kandiduje na frašku roku. Počínaje rozhodováním ministerstva vnitra o tom, kdo bude do volby připuštěn, a losovačkou Státní volební komise zatím konče. Tahání jmen a čísel kandidátů z umělohmotných kádinek předčilo jakoukoliv tombolu na vesnické tancovačce.

Politický matador Bohuslav Svoboda pražským primátorem nebude. Tedy minimálně do února příštího roku určitě ne. Možnou spolupráci ODS, TOP09 a lidovců s hnutím ANO zhatila senátorka Hana Kordová Marvanová. Jinak též pražská zastupitelka za uskupení SPOLU. Jestli si představitelé pravice skutečně mysleli, že Marvanová na jejich model kývne, je jejich naivita kalamitní. Možná to ale byl jen takový hokus pokus. Na který, s prominutím chytráci, co ho vymysleli, tvrdě doplatí.

