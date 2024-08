Kanada zavede stoprocentní clo na čínské elektromobily

Kanada plánuje zavést cla na dovoz elektromobilů a produktů z hliníku a oceli z Číny. Na elektromobily se kanadská vláda chystá uvalit dovozní poplatek 100 procent, cla na ocel a hliník pak budou činit 25 procent. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg.

Do Kanady se teď dovážejí pouze elektromobily čínské výroby od amerického výrobce Tesla. Na jeho vozidla z továrny v Šanghaji se zatím vztahuje šestiprocentní clo, uvedla minulý týden televizní stanice CBC.

Podle Bloombergu se očekává, že premiér Justin Trudeau nové opatření představí v Halifaxu v provincii Nové Skotsko. Tam se předseda vlády sešel se zbytkem svého kabinetu na sérii jednání o ekonomice a zahraničních vztazích.

Ottawa v červenci zahájila měsíční konzultace ohledně možných reakcí na významný globální vzestup čínských výrobců elektromobilů. Kanadská média už v té době zmiňovala cla jako jednu z možností.

Opatření, které se chystá zavést Kanada, přichází po podobném kroku ze strany Spojených států a Evropské unie. Evropská komise (EK) na začátku července uvalila na dovoz elektromobilů z Číny nad rámec běžných desetiprocentních cel prozatímní dodatečná cla až 37,6 procenta platná po dobu maximálně čtyř měsíců. Návrh konečných cel zveřejněný minulý týden předpokládá, že by měla maximální sazba činit 36,3 procenta.

Spojené státy v květnu oznámily zvýšení cel na dovoz elektromobilů z Číny z 25 na 100 procent. Zvýšily také cla na dovoz počítačových mikročipů, zdravotnických produktů, některých výrobků z oceli a hliníku a na další položky.

