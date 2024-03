Čína podala stížnost na Ameriku. V hlavní roli jsou elektromobily

Čína podala ke Světové obchodní organizaci (WTO) stížnost na Spojené státy. Vadí jí americké dotace na výrobu elektromobilů a požadavek na regionální původ dílů. Ten je totiž pro přiznání subvencí důležitý. Oznámila to čínská diplomatická mise v Ženevě, kde má WTO sídlo. Čína považuje americké subvence za diskriminační.

Čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že Peking se bude snažit prostřednictvím WTO spor s Washingtonem nejprve urovnat. Až potom by přišly na řadu odvetné kroky, které mohou být například v podobě celních poplatků. O jejich zavedení by Čína musela požádat WTO a ta by musela s požadavkem souhlasit.

Spojené státy v roce 2022 začaly uplatňovat zákon na snižování inflace, jehož cílem je nejen zmírnit inflaci, která byla v té době nejvyšší za více než 40 let, ale také snížit deficit federální vlády. Tato opatření vedla podle Pekingu k tomu, že byly z amerického trhu vyloučeny vybrané produkty z Číny i dalších zemí.

Čína o vstupu do WTO vyjednávala zhruba 15 let, její žádost byla schválena v roce 2001. Jejím vstupem se organizace rozšířila o klíčový světový trh.

