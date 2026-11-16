Mít Muska na své straně nestačí. Nvidia Huanga zpátky nechce
Ještě o víkendu se spekulovalo o velkolepém návratu Jensena Huanga do čela Nvidie. Teď ale přichází studená sprcha. Představenstvo čipového giganta podle informací CNBC o návratu svého bývalého šéfa vůbec nejedná. Místo toho se soustředí na vyšetřování jeho milostných vztahů a možného ohrožení americké národní bezpečnosti. Za Huanga se přitom postavili Elon Musk i další technologičtí miliardáři a petici za jeho návrat už podepsalo 180 tisíc lidí.
Návrat Jensena Huanga do čela technologického giganta Nvidia není na pořadu dne. Představenstvo společnosti podle zdroje obeznámeného se situací vůbec nezvažuje, že by někdejšího dlouholetého generálního ředitele znovu dosadilo do funkce. Informovala o tom americká CNBC s odvoláním na člověka, který si kvůli citlivosti interních informací nepřál být jmenován.
Huang minulý týden po 33 letech opustil vedení společnosti, kterou sám založil. Jeho rezignace přišla několik dní poté, co přiznal mimomanželský poměr. Následně se v médiích objevila další obvinění týkající se jeho vztahů se zaměstnankyněmi Nvidie i údajného poměru se ženou, která pracovala pro jednoho ze zákazníků společnosti a podle zveřejněných tvrzení měla kontakty na čínské zpravodajské služby.
Milostný skandál otřásá jednou z nejhodnotnějších firem světa. Zakladatel a generální ředitel Nvidie Jensen Huang přiznal manželskou nevěru se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu. Správní rada technologického giganta zahájila nezávislé vyšetřování, které má odhalit, zda se Huang nestal terčem zahraniční zpravodajské operace. Firma zatím nemá důkazy o úniku obchodních tajemství. Analytici ale varují, že aféra může ohrozit i Huangovo setrvání v čele společnosti.
Šéf Nvidie byl nevěrný. Zřejmě se zapletl s čínskou špionkou
Zprávy z firem
Milostný skandál otřásá jednou z nejhodnotnějších firem světa. Zakladatel a generální ředitel Nvidie Jensen Huang přiznal manželskou nevěru se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu. Správní rada technologického giganta zahájila nezávislé vyšetřování, které má odhalit, zda se Huang nestal terčem zahraniční zpravodajské operace. Firma zatím nemá důkazy o úniku obchodních tajemství. Analytici ale varují, že aféra může ohrozit i Huangovo setrvání v čele společnosti.
Místo návratu vyšetřování. Nvidia najala elitní právníky
Představenstvo se nyní podle CNBC soustředí především na vyšetřování Huangova jednání. Nvidia pověřila renomovanou americkou právní kancelář Wachtell Lipton, aby prověřila, zda jeho osobní vztahy nemohly ohrozit národní bezpečnost Spojených států nebo obchodní tajemství společnosti.
Právě možné bezpečnostní důsledky celé aféry patří k nejcitlivějším otázkám Huangova odchodu. Dosud však nebylo prokázáno, že by kvůli jeho jednání skutečně došlo k vyzrazení firemních informací nebo ohrožení americké národní bezpečnosti.
O víkendu přitom britský Financial Times informoval, že Huang údajně probíral možnost návratu se svými spojenci. Významný investor Brad Gerstner ze společnosti Altimeter Capital však v pondělí CNBC řekl, že s ním Huang o případném návratu nejednal. Zástupce bývalého šéfa Nvidie se ke spekulacím odmítl vyjádřit.
Sotva za sebou zavřel dveře už se ozývají hlasy, že by se měl vrátit. Dva významní investoři Nvidie vyzvali vedení společnosti, aby s hledáním nástupce Jensena Huanga nespěchalo. Podle nich je kolem jeho náhlé rezignace stále příliš mnoho otazníků a ukvapené rozhodnutí by mohlo poškodit akcionáře.
Dostane druhou šanci? Huang má za zády mocné investory
Zprávy z firem
Sotva za sebou zavřel dveře už se ozývají hlasy, že by se měl vrátit. Dva významní investoři Nvidie vyzvali vedení společnosti, aby s hledáním nástupce Jensena Huanga nespěchalo. Podle nich je kolem jeho náhlé rezignace stále příliš mnoho otazníků a ukvapené rozhodnutí by mohlo poškodit akcionáře.
Musk chce Huanga zpátky. Petici podepsalo 180 tisíc lidí
Huangův odchod vyvolal v technologickém světě mimořádnou odezvu. Za jeho návrat do čela Nvidie se postavila řada významných osobností včetně miliardáře Elona Muska, šéfa startupového akcelerátoru Y Combinator Garryho Tana nebo generálního ředitele Epic Games Tima Sweeneyho.
Internetová petice požadující Huangovo opětovné jmenování generálním ředitelem už získala 180 tisíc podpisů. Ani výrazná podpora technologické komunity však podle informací CNBC zatím nemění postoj představenstva.
Za Jensena Huanga se po jeho odchodu z čela Nvidie postavila část Silicon Valley, zaměstnanci i investoři. Petice za jeho návrat už získala přes 160 tisíc podpisů a podporu vyjádřil i Elon Musk. Návrat ale komplikují pokračující vyšetřování i hledání nového šéfa firmy, píše CNBC.
Huangův comeback? Silicon Valley ho chce zpět do Nvidie
Leaders
Za Jensena Huanga se po jeho odchodu z čela Nvidie postavila část Silicon Valley, zaměstnanci i investoři. Petice za jeho návrat už získala přes 160 tisíc podpisů a podporu vyjádřil i Elon Musk. Návrat ale komplikují pokračující vyšetřování i hledání nového šéfa firmy, píše CNBC.
K možnosti Huangova návratu se v pondělí vyjádřil také americký prezident Donald Trump. Uvedl, že by byl návratu bývalého šéfa Nvidie otevřený. Na dotaz týkající se americké národní bezpečnosti prohlásil, že ohrožena nebyla a Spojené státy jsou nyní silnější než kdy dříve.
Nvidia hledá nového šéfa
Představenstvo Nvidie se mezitím připravuje na výběr nového generálního ředitele. Jeho zástupce už v pátek uvedl, že společnost vybírá personální agenturu, která jí s hledáním nového šéfa pomůže.
Huangův případ tak staví jednu z nejvýznamnějších technologických společností světa před zásadní rozhodnutí. Zatímco část investorů a podnikatelů usiluje o návrat muže, který Nvidii vybudoval v čipové impérium, vedení firmy dává přednost vyšetření celé aféry a hledání jeho nástupce.
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