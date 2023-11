Chceme vůbec turisty? Česko zaostává ve snaze o jejich návrat po pandemii, sousední země jsou dál

Česko podle výkonného ředitele Asociace cestovních kanceláří ČR Michala Vebera zaostává v konkurenci sousedních států v úsilí o návrat zahraničních turistů a příjmy z cestovního ruchu jsou stále výrazně nižší, než byly před covidem.

Úbytek příjmů od zahraničních turistů nedokáže vykompenzovat ani vyšší aktivita českých turistů. Okolní státy, které jsou přímými konkurenty, začaly intenzivně pracovat na tom, aby mimoevropští turisté přijeli právě k nim, řekl Veber na brněnských veletrzích cestovního ruchu Go, Regiontour a Caravaning. Česko naopak výrazně snížilo podporu agentuře CzechTourism.

Podle Vebera chybí Česku od zahraničních turistů příjmy ve výši 30 miliard. Od začátku covidu se vytratili Číňané, s covidem i válkou na Ukrajině Rusové. Tedy takoví turisté, kteří tu nejen utráceli za služby, ale rádi také nakupovali výrobky typické pro Česko. „Máme 17 památek UNESCO, Číňané znají český granát, Baťu, kosmetiku. Teď se k cestování postupně vrací. Ale nikdo neusiluje o obnovení přímých leteckých spojení, která existovala,“ řekl Veber.

Evropská unie se přiklonila po vypuknutí války na Ukrajině k Indii. „Ale my na to nejsme připravení, abychom k nám mohli Indy ve velkém vozit. Oni nemohou cestovat pro vízum přes půl Indie, ale nemáme v Indii dostatečný počet konzulárních pracovníků,“ řekl Veber. Podle něj je to proto, že ministerstvo zahraničí nemá na pracovníky peníze. „Ale kdyby ten člověk vydal každý měsíc tisíc víz po 60 eurech (1500 korun) a ten Ind tady pak utratí peníze, tak na tom stát vydělá,“ míní Veber.

Sousední země jsou napřed

CzechTourism podle něj na potřebnou propagaci v zahraničí nemá dostatek peněz. Má jich méně než před covidem, přestože náklady se zvyšují. „Sousední země rozjely závod v „Porsche“ a my leštíme „starou škodovku“. Na Slovensku už ti turisté jsou. U nás jsou zatím aspoň domácí turisté, ale co se stane, až odjedou do ciziny?“ řekl Veber.

Cestovní ruch podle něj zaměstnává přímo či nepřímo 300 tisíc lidí a mohl by Česko velmi dobře živit, ale stát by musel chtít. Potenciál je podle něj výrazně vyšší. „Příští rok má výročí 120 let od úmrtí Antonín Dvořák, ale ještě jsem neslyšel ministra (pro místní rozvoj Ivana Bartoše z Pirátů), aby přišel a řekl, že chceme světu ukázat, že jsme hudební národ. V USA Dvořáka milují. Za dva roky jsem vlastně ministra ještě ani osobně neviděl. Dřív to bylo jednodušší. Státní správa by si s námi měla sednout a vymyslet, jak to udělat, aby to fungovalo,“ uvedl Veber.

Poukázal i na to, že nejenže ministr pro místní rozvoj na veletrh ani nepřijel, jak bývalo dříve zvykem, ale CzechTourism nemá na veletrhu ani vlastní stánek, což bylo dříve také nemyslitelné. V roce 2018 činil podíl cestovního ruchu na HDP v Česku 7,8 procenta a byl jedním z nejnižších v EU. Údaje vycházely z dat organizace The World Travel & Tourism Council.