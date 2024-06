ChatGPT předpovídal výsledky voleb. S tím je teď konec

Populární chatbot ChatGPT založený na umělé inteligenci přestane odpovídat na otázky o výsledcích budoucích voleb, informuje zpravodajský web televize Sky News. Děje se tak poté, co tento chatovací systém od společnosti OpenAI, který využívají miliony lidí po celém světě, tvrdil, že zná výsledky nadcházejících britských parlamentních voleb, amerických prezidentských voleb či voleb do Evropského parlamentu, přestože se zatím nehlasovalo.

Na dotazy ohledně výsledků budoucích voleb ChatGPT nově odpovídá „Promiňte, nemám informace o výsledcích těchto voleb...Výsledek voleb závisí na mnoha faktorech a bude znám až po skončení hlasování a sečtení hlasů“.

Televize Sky News informovala, že ChatGPT předpovídal vítězství opozičních labouristů v nadcházejících britských parlamentních volbách, a dokonce uváděl přesný počet mandátů, které tato strana získala. Volby se v Británii přitom uskuteční až 4. července.

Chatbot dosud tvrdil, že „v britských parlamentních volbách v roce 2024 dosáhla Labouristická strana významného vítězství“ s tím, že labouristé získali většinu 476 křesel, zatímco konzervativci obhájili jen 101. Zároveň chatbot uváděl, že Liberální demokraté zaznamenali ve volbách úspěch a zajistili si 46 křesel.

Na otázku, kdo vyhrál americké prezidentské volby v roce 2024, chatbot odpovídal, že současný prezident Joe Biden, zvolený za demokraty, porazil republikánského exprezidenta Donalda Trumpa.

Odpověď měl ChatGPT i na dotaz ohledně výsledků voleb do Evropského parlamentu, které se v členských státech konají od čtvrtka do neděle, v ČR dnes a v sobotu. „Volby do Evropského parlamentu v roce 2024, které se konaly od 6. do 9. června, přinesly významné změny v rozložení politických sil,“ odpověděl chatbot, přičemž doplnil rozložení sil napříč parlamentními frakcemi. Na dodatečnou otázku ohledně voleb do EP ChatGPT odpověděl, že „pravicové strany ve volbách dosáhly významných zisků“.

OpenAI nyní informovala, že chybu opravila. ChatGPT podle ní bude odmítat odpovídat na otázky ohledně výsledků voleb, které dosud nebyly sečteny, a namísto toho bude uživatele odkazovat na oficiální zdroje, jako například volební komise.

Generativní AI může vytvářet nové věty a dokonce i obrázky, videa a počítačový kód od základu. Je trénována na velkém množství dat, většinou získaných z internetu. Používání takových chatbotů ke studiu i k práci se znásobilo od spuštění ChatGPT v listopadu 2022.

Konkurenční chatbot Gemini od společnosti Google v březnu přestal odpovídat na otázky ohledně voleb v zemích, kde se koná hlasování. Llama 2 od společnosti Meta na takové otázky odpovídá, že se budoucí volby zatím nekonaly, avšak podle Sky News chybně tvrdila, že termíny nadcházejících voleb do EP a parlamentních voleb ve Spojeném království zatím nebyly stanoveny.