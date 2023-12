ČEZ investoval do rakouské firmy, která pomáhá naplno využít potenciál hydroelektráren

Společnost Inven Capital ze skupiny ČEZ vstoupila do rakouské společnosti Hydrogrid, která vyvíjí komplexní software pro efektivní řízení výroby vodních elektráren. Výši své investice česká polostátní firma neuvedla. Celkově společnost Hydrogrid dostala od investorů včetně Inven Capital 8,5 milionu dolarů (asi 191 milionů korun), které chce použít na další expanzi.

Reklama

Rakouská společnost se zabývá vývojem softwaru pro efektivní řízení vodních elektráren. Ten kombinuje nejrůznější vstupy, jako jsou například meteorologické a hydrologické modely a předpovědi, velkoobchodní ceny elektřiny, provozní údaje nebo omezení z hlediska životního prostředí, a adaptuje podle nich výrobu. Použitá umělá inteligence má podle firmy zefektivnit řízení provozu a navýšit výrobu o desítky procent. Produkt se využívá zatím v sedmi zemích.

„Vodní elektrárny jsou s 60procentním podílem největším globálním zdrojem obnovitelné energie. Digitalizace, automatizace a chytrá analýza dat nám umožní jejich potenciál i do budoucna využít skutečně naplno,“ uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize nová energetika Tomáš Pleskač.

Skupina Energo-Pro investovala miliardy do vodních elektráren ve Španělsku Zprávy z firem Skupina Energo-Pro rozšířila záběr o vodní elektrárny ve Španělsku. Od investiční společnosti Sixth Street Partners stoprocentní podíl ve firmách Xeal a Feroe Ventures & Investments. Xeal mimo jiné provozuje deset vodních elektráren o celkovém výkonu 167 megawattů. Feroe podala žádost o koncesi na projekt nové přečerpávací vodní elektrárny s plánovaným výkonem 400 megawattů. Informovala o tom mluvčí Energo-Pro Hana Hikelová. Cenu transakce ani jedna strana neuvedla, na její financování ale získala skupina Energo-Pro překlenovací úvěr v přepočtu 7,3 miliardy korun) ČTK Přečíst článek

Pro Inven Capital jde o první investici hrazenou částečně z nového strategického partnerství s Evropskou investiční bankou ve výši 50 milionů eur (1,22 miliardy korun), které bylo podepsáno letos v únoru. „Hydrogrid nás zaujal svým tahem na bránu. Za poslední dva roky vyrostli trojnásobně a provozovatelům vodních zdrojů nabízejí službu s reálným ekonomickým i ekologickým přínosem. Jejich cíl ušetřit díky moderním digitálním technologiím přes 50 milionů tun CO2 do roku 2033 zapadá do naší investiční strategie podporovat start-upy zaměřené na globální udržitelné cíle," řekl investiční ředitel Inven Capital Michal Mravec.

Česká společnost v souvislosti s investicí do systému pro vodní elektrárny počítá s tím, že podle dat Mezinárodní energetické agentury (IEA) bude zhruba polovina všech vodních elektráren na světě v příštím desetiletí potřebovat generální opravu a modernizaci. Průměrný věk těchto zdrojů totiž činí 32 let, přičemž 40 procent z nich je starších 40 let.

Hydroelektrárny jsou zlaté vejce. Holding miliardáře Tesaře loni rekordně vydělal Zprávy z firem Skupina DK Holding Investments miliardáře Jaromíra Tesaře, jejímž hlavním oborem podnikání je vodní energetika, v loňském roce rekordně vydělala. ČTK Přečíst článek

ČEZ provozuje v České republice 31 vodních elektráren a tři přečerpávací vodní elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 1979 megawattů. Loni tyto zdroje vyrobily 2,1 terawatthodiny elektřiny. Firma elektrárny průběžně modernizuje.

Firmu Inven Capital založil ČEZ koncem roku 2013, tehdy pod názvem ČEZ Nová energetika. Celková hodnota aktiv spravovaných Invenem, který funguje jako fond, překonala podle dřívějších informací energetické společnosti hranici 500 milionů eur (zhruba 12 miliard korun). Od roku 2015 Inven Capital investoval do 16 společností, přičemž z pěti z nich už plně nebo částečně vystoupil.

Skupina JUFA vládne české solární energetice. Její portfolio celkovým výkonem předběhlo i ČEZ Zprávy z firem Česká investiční skupina JUFA se letos v prosinci stane nejsilnější solární skupinou v Česku. Na první místo v počtu a výkonu vlastněných solárních elektráren se plzeňská firma dostane díky nákupu fotovoltaického parku FVE ŽH - SUN s.r.o. v Hrádku u Rokycan o instalovaném výkonu 5,683 MW. ČTK Přečíst článek