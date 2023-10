Skupina Energo-Pro investovala miliardy do vodních elektráren ve Španělsku

Skupina Energo-Pro rozšířila záběr o vodní elektrárny ve Španělsku. Od investiční společnosti Sixth Street Partners stoprocentní podíl ve firmách Xeal a Feroe Ventures & Investments. Xeal mimo jiné provozuje deset vodních elektráren o celkovém výkonu 167 megawattů. Feroe podala žádost o koncesi na projekt nové přečerpávací vodní elektrárny s plánovaným výkonem 400 megawattů. Informovala o tom mluvčí Energo-Pro Hana Hikelová. Cenu transakce ani jedna strana neuvedla, na její financování ale získala skupina Energo-Pro překlenovací úvěr v přepočtu 7,3 miliardy korun)

„Převzetí vodních elektráren v Galicii je součástí diverzifikace našich aktivit, která má za cíl rozložit makroekonomická i politická rizika. Poprvé jsme v hydroenergetice zamířili do jedné z největších zemí eurozóny, kterou považujeme z hlediska našeho zaměření za perspektivní region,“ uvedl výkonný ředitel Energo-Pro Petr Milev. Upozornil také na to, že firmě se tímto nákupem zvýší objem tržeb v eurech, přičemž část dluhů společnosti je právě v této měně.

Galicie v severozápadní části Španělska je nejdeštivější oblastí země s ročním úhrnem srážek více než 2100 litrů na metr čtvereční. Devět z deseti vodních elektráren společnosti Xeal se nachází na řece Xallas. Všechny mají být v provozu minimálně do roku 2060. "Význam již existujících vodních zdrojů posiluje i skutečnost, že se ve Španělsku nepočítá s výstavbou nových přehrad," sdělila společnost Energo-Pro.

Ze Svitav do Kolumbie

Společnost Energo-Pro byla založena v roce 1994 ve Svitavách. Vlastní a provozuje vodní elektrárny v pěti zemích - v Gruzii, Turecku, Bulharsku, Španělsku a České republice, staví také elektrárnu v Kolumbii. Kromě hydroenergetiky se zabývá distribucí a prodejem elektřiny a provozuje distribuční sítě v Bulharsku a Gruzii s více než 2,3 milionu zákazníků.

Do skupiny patří i výrobce turbín a strojů pro vodní energetiku Litostroj Group. Celková instalovaná kapacita elektráren společnosti činí 857 megawattů, roční výroba elektřiny přesahuje 2,5 terawatthodiny. Skupina také loni zahájila stavbu vodní elektrárny v Kolumbii, když získala veškeré potřebné licence.

V prvním pololetí letošního roku skupina dosáhla provozního zisku před odpisy a zdaněním 4,15 miliardy korun. Meziročně je to nárůst o 52 procent. Ke zvýšení zisku přispěly zejména výnosy z prodeje a distribuce elektřiny, především v Bulharsku a Gruzii. Výnosy skupiny naopak po poklesu cen elektřiny meziročně klesly o osm procent na zhruba 15,75 miliardy korun.

