Cetin může od miliardáře Pražáka koupit operátora Nej.cz

Telekomunikační skupina Cetin může koupit provozovatele internetu a televize Nej.cz ze skupiny Kaprain Karla Pražáka, ovšem pouze při splnění řady podmínek, které umožní zachování účinné hospodářské soutěže. Rozhodl tak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda. Cetin, který patří do investiční skupiny PPF, transakci oznámil již v dubnu, její hodnotu neuvedl.

Spojení firem se podle ÚOHS týká oblasti poskytování telekomunikačních služeb, zejména v poskytování velkoobchodního a maloobchodního přístupu k internetu, televizních služeb, veřejných telefonních služeb a datových služeb spotřebitelům a podnikatelům.

„Úřad zjistil, že toto spojení může mít negativní dopady na hospodářskou soutěž na trhu poskytování maloobchodního přístupu k internetu v pevném místě, proto spojení posuzoval detailněji v tzv. druhé fázi správního řízení. Účastník řízení navrhl k odstranění obav z možného narušení hospodářské soutěže řadu závazků, které Úřad uznal za dostatečné,“ uvedl Švanda.

Prodej s podmínkami

Cetin se zavázal, že ve 187 obcích po dobu pěti let zachová svoji velkoobchodní nabídku nebo vytvoří novou velkoobchodní nabídku vycházející z aktuální nabídky platné k 31. říjnu 2023. Všem zájemcům bude poskytovat otevřený a nediskriminační přístup k uvedené velkoobchodní nabídce, a to za cenu ve výši ekonomicky odůvodněných nákladů a přiměřeného zisku. Současně bude Cetin investovat do rozvoje pokročilejší technologie ve své síti umožňující poskytování velkoobchodního a maloobchodního přístupu k internetu v pevném místě minimálně 3,5 miliardy korun. Cetin musí každoročně podat zprávu k ÚOHS, který bude plnění závazků kontrolovat.

Nej.cz má asi čtvrt milionu klientů, provozuje optickou síť, tři datová centra a streamovací služby včetně třeba internetové televize Kuki. Cetin vznikl v roce 2015 oddělením infrastrukturní části od operátora O2 Czech Republic. Síť Cetinu zahrnuje zhruba 20 milionů kilometrů párů metalických kabelů a 65 tisíc kilometrů optických kabelů po celém Česku. Cetin působí v České republice, Maďarsku, Bulharsku a Srbsku. Loni skupina zvýšila provozní zisk (EBITDA) meziročně o 4,8 procenta na 631 milionů eur (asi 14,9 miliardy korun). Celkové výnosy vzrostly o 10,8 procenta na 889 milionů eur (v přepočtu asi 21 miliard korun). Cetin patří do skupiny PPF. Loni získala podíl 30 procent v Cetinu investiční společnost GIC se sídlem v Singapuru.

