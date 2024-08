Cetin loni utratil za poskytovatele internetu a televize Nej.cz 8,5 miliardy

Celkem zhruba 8,5 miliardy korun dala loni skupina Cetin za nákup poskytovatele internetu a televize Nej.cz. Uvedl to server e15.cz. Část peněz pokryla úvěry Nej.cz. Předchozí vlastník Nej.cz - skupina Kaprain - tak podle serveru ve finále dostal přibližně 5,9 miliardy. Cetin patří do investiční skupiny PPF.

Cetin oznámil koupi Nej.cz loni v dubnu. Cenu ale tehdy žádná ze stran obchodu nezveřejnila. Celková částka, kterou musel Cetin za Nej.cz zaplatit, tak vyplynula až nyní z účetní závěrky Cetinu za loňský rok, uvedl server.

PPF letos v červnu firmu Nej.cz podle e15.cz rozdělila na dvě části. Cetin, který vznikl v roce 2015 oddělením infrastrukturní části od operátora O2 Czech Republic, získal datovou síť dostupnou pro půl milionu domácností, tři datová centra a další infrastrukturu. Operátor O2, který rovněž patří do PPF, obdržel zákazníky Nej.cz. O2 za to Cetinu zaplatil 4,1 miliardy, píše server. „Tento krok současným zákazníkům Nej.cz do budoucna zpřístupní širší portfolio služeb a výhod,“ sdělil E15.cz k rozdělení firmy mluvčí Cetinu Ctibor Jappel.

Síť Cetinu zahrnuje podle informací na webu skupiny zhruba 20 milionů kilometrů párů metalických kabelů a 60 tisíc kilometrů optických kabelů po celém Česku. Firma provozuje telekomunikační síť pokrývající celé území České republiky, poskytuje také mezinárodní hlasové a datové služby víc než 200 operátorům po celém světě a má přes 3000 zaměstnanců.

