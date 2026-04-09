Český výrobce dronů Primoco staví nový závod v Písku, výrazně zvýší výrobu
Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal stavební povolení pro nový výrobní závod v Písku. Investuje do něj 750 milionů korun. Závod umožní firmě zvýšit produkci až na 300 bezpilotních letounů ročně, v průmyslové zóně města Písek by měl zahájit výrobu v roce 2028.
Firma začala projekt připravovat v dubnu 2024. Vznikne sídlo společnosti navržené studiem Qarta Architektura, jeho součástí bude administrativní budova, výrobní hala a showroom. Od akvizice letiště v Písku-Krašovicích v roce 2019 se Primoco UAV podle svého zakladatele a generálního ředitele Ladislava Semetkovského stala z domácího výrobce bezpilotních letounů globálním hráčem. „Nové zázemí v Písku bude nejen odpovídat tomuto růstu, ale díky své architektonické kvalitě bude představovat moderní výrobní závod 21. století,“ dodal.
Newstream CLUB březen 2026
Objekt dostane i výcvikové prostory
Dominantou areálu bude administrativní budova inspirovaná tvarem rozvírajících se křídel, což odkazuje na hlavní činnost společnosti. Hala pro výrobu bezpilotních letadel bude mít rozměry 145krát 31 metrů. Firma zároveň na nedalekém letišti v Krašovicích buduje hangár a výcvikové prostory. „Tyto objekty by měly být dokončeny v první polovině roku 2026 a spolu s novým závodem vytvoří ucelené technologické a logistické centrum společnosti,“ uvedla společnost.
Město Písek projekt vítá, poskytlo pro něj pozemky. "Věříme, že nový závod přinese regionu nejen ekonomický přínos, ale i další rozvoj inovací a kvalifikovaných pracovních míst," uvedl písecký starosta Michal Čapek.
Politika
Generální tajemník NATO Mark Rutte po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem uvedl, že většina evropských členů aliance Spojeným státům během války proti Íránu pomohla. Zároveň ale připustil, že některé země v této zkoušce neuspěly.
Vojenské i civilní použití
Primoco UAV vyrábí středně těžké bezpilotní letouny, podle firmy je jejich největším evropským výrobcem. Model One 150 má maximální vzletovou hmotnost 150 kilogramů, vydrží ve vzduchu až 15 hodin a má certifikaci podle vojenského standardu NATO i oprávnění pro civilní použití. Využívá se pro zpravodajské operace a vojenský průzkum, k monitorování požárů, zajišťování mobilního spojení, podpoře záchranných operací při přírodních katastrofách, sledování životního prostředí či k ostraze hranic a pobřeží.
Letounů One 150 dosud Primoco UAV vyrobila více než 250, operují na čtyřech kontinentech. S akciemi firmy se obchoduje na hlavním trhu pražské burzy, loni se s tržní kapitalizací pět miliard korun zařadila mezi 100 nejhodnotnějších českých firem.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.