Český bezpilotní letoun získal certifikaci NATO

Bezpilotní letoun One 150 českého výrobce Primoco UAV získal vojenskou certifikaci standardů Severoatlantické aliance (NATO). Obdržel také civilní oprávnění k provozu letounu nad hustě osídlenou městskou zástavbou. Udělení certifikace podle firmy zjednoduší možnost prodeje do zahraničí, státy NATO ho budou moci zařazovat do výzbroje napřímo.

„Model One 150M je v kategorii středně těžkých strojů do 150 kilogramů jediným držitelem certifikace vojenského bezpilotního prostředku dle mezinárodně uznávaného standardu NATO STANAG 4703,“ uvedla firma. V praxi to podle ní znamená, že zatímco dosud musely stroje Primoco UAV podstupovat složitý a zdlouhavý certifikační proces při každém prodeji do zahraničí, nyní je mohou státy NATO zařazovat do výzbroje napřímo.

K certifikátu vedla dlouhá cesta

Získání certifikátu podle firmy trvalo pět let. Součástí bylo 200 testovacích ověření, více než 170 zkušebních letů a kolem 50 pozemních zkoušek bezpilotního letadla, uvedl zakladatel Primoco UAV Ladislav Semetkovský. „Téměř 40 techniků, konstruktérů, verifikačních inženýrů a pilotů-operátorů pět let pracovalo na tom, aby prokázali, že náš letoun splňuje ty nejpřísnější požadavky pro létání ve společném vzdušném prostoru s pilotovanými vojenskými letouny a ostatními certifikovanými UAV vyšších kategorií,“ podotkl.

Bezpilotní letoun firmy zároveň získal od Úřadu pro civilní letectví oprávnění k provozu nad zalidněnou oblastí s hustotou až 5000 obyvatel na kilometr čtvereční, za podmínky splnění stanovených opatření ke zmírnění rizik. „Získání tohoto oprávnění je důkazem naší technologické vyspělosti a schopnosti plnit nejvyšší regulatorní standardy. Díky tomu pak můžeme přicházet s inovativními bezpilotními řešeními i pro oblasti s velmi hustou zástavbou, nad které většina UAV buď vůbec nesmí, nebo musí složitě žádat o výjimky,“ uvedl Semetkovský. Stejné oprávnění podle něj umožňuje také provoz ve společném vzdušném prostoru s dalšími pilotovanými letouny.

Společnost Primoco UAV je českým výrobcem bezpilotních letounů, její letoun One 150 je podle firmy nejprodávanějším bezpilotním letounem evropské výroby v kategorii středně těžkých strojů. Mezi významnými zákazníky často figurují veřejné instituce různých zemí. Podle firmy je více než 200 dosud vyrobených letadel v provozu v 15 různých zemích na čtyřech světových kontinentech, například v Německu či v Malajsii. Za loňská tři čtvrtletí firma zvýšila čistý zisk meziročně o čtyři procenta na 128,4 milionu korun. Tržby vzrostly o 45 procent na 444 milionů korun. Za zvýšením zisku a tržeb je zejména rostoucí mezinárodní poptávka, uvedla firma

