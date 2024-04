Česká klasika. Zahájení výstavby dálničního spojení s Polskem se odkládá

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil rozhodnutí o vítězi tendru na výstavbu dálnice D11 v úseku z Trutnova na státní hranice s Polskem. Vítězem byla polská stavební firma Budimex.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní musí nabídky v tendru znovu posoudit a znovu vybrat vítěze. Na sociální síti X to uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl, informaci zatím bez podrobností potvrdil mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

„Výběr se tak vrací zpět do hodnocení nabídek. ŘSD po detailním prostudování rozhodnutí ÚOHS rozhodne o dalším postupu v zakázce,“ uvedl Mátl v příspěvku.

ŘSD původně plánovalo, že stavbu úseku o délce 21,1 kilometru zahájí Budimex 19. prosince 2023. Sdružení vedené MI Roads v prosinci nejprve proti výběru Budimexu podalo námitky k ŘSD. Když neuspělo u ŘSD, tak se obrátilo na antimonopolní úřad.

Obyčejná práce: O řidiče je nouze, tak jsem se rád vrátil, říká seniorní kamioňák Enjoy Hledáme řidiče. V současné době jeden z nejčastějších motivů personální inzerce. Sedět za volantem kamionu a dobývat dálnice bývalo v dobách socialismu snem mnoha mladíků. Nyní je situace odlišná. Do téhle dřiny se chce málokomu, byť finanční ohodnocení není vůbec špatné. Michal Nosek Přečíst článek

David Ondráčka: Rallye po okresních silnicích. Kam mizí peníze na jejich opravu? Názory Mnozí máme podobnou adrenalinovou zkušenost. Jedeme si tak v březnu autem po okresní silnicí a cesta se mění v dobrodružství. Zoufale se snažíme vyhnout dírám, které na nás všude číhají a chystají se našemu autu utrhnout kolo. Probudí se v nás divoch v džungli, nebojácný jezdec rallye - dám to. S pevným úchopem volantu a pocitem Kankkunena se daří přežít cestu nám i autu. Pak si unaveně postěžujeme nad stavem silnic a kamarád nám čte z mobilu, že se do jejich údržby a oprav ročně investují miliardy korun z veřejných rozpočtů. To není možné, kam ty prachy jdou? David Ondráčka Přečíst článek