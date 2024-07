Češi se teprve učí jezdit na elektřinu. Dobíječky přitom mají přímo "u nosu"

V Česku je registrováno téměř 6,6 milionu osobních aut, z toho necelých 30 tisíc jsou elektromobily. Čechy od pořízení auta na baterky často odrazuje vyšší cena. A taky obava, kde budou auto dobíjet. Veřejných dobíjecích bodů přitom v ČR rapidně přibývá, je jich už přes pět tisíc. Velmi aktivní je v jejich budování ČEZ a také Pražská energetika.

Češi se na rozdíl třeba od Norů teprve učí jezdit na elektřinu. Počty elektromobilů rostou jen pomalu, zatímco investice do dobíjecí infrastruktury se jen hrnou i díky evropským a vládnním programům. Dobíjecí infrastrukturu by českým řidičům mohly závidět i země, které mají daleko vyšší podíl elektromobilů.

Letos v březnu začal stát poskytovat dotace na pořízení elektromobilů v rámci Záručního programu Elektromobilita, což se pozitivně projevuje i na rostoucím počtu registrovaných bateriových aut. Na pořízení osobního vozu s elektromotorem a baterií lze získat dotaci až 200 tisíc.

Za první šest měsíců tak přibylo v ČR více než pět tisíc čistě bateriových elektromobilů, jen za červen to bylo 1500. Vyplývá to z dat SDA. Celkově už se počet elektromobilů s českou espézetkou vyšplhal k 30tisícové hranici. A podobný je i počet různých typů hybridních aut.

Energetické společnosti ČEZ i PRE jdou tomuto trendu naproti výstavbou veřejných dobíjecích stanic.

ČEZ letos zprovoznil už 94 dobíjecích stanic, v síti jich tak má celkem 754.

„Po loňských rekordních 144 nových stanicích máme teď v půlce roku dobře našlápnuto k překonání hranice 180 letos zprovozněných stojanů. Těší nás zájem zákazníků, který přičítáme i lednovému zlevnění nejvyužívanějších dobíjecích tarifů až o 35 procent,“ říká místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Ani PRE v budování veřejných dobíječek nezahálí. Za poslední rok jich zprovoznila dalších 50, aktuálně jich má kolem 700.

„To se samozřejmě pozitivně promítá i do využití námi již vybudované dobíjecí infrastruktury. Spotřeba elektrické energie v síti PRE Point za druhý kvartál meziročně vzrostla o 39 procent,“ hodnotí data za druhé čtvrtletí Libor Hladík, vedoucí sekce Emobility v Pražské energetice.

Na druhou stranu ve srovnání se zbytkem Evropy se ČR drží v počtu registrovaných elektromobilů stále na chvostu. A jejich počty rostou relativně pomalu. „Přitom množství veřejných dobíjecích bodů, kterých je v Česku už přes pět tisíc, by dnes zvládlo obsloužit i pětinásobek stávajícího množství elektromobilů,“ komentuje Hladík.

Podle Centra dopravního výzkumu bylo Česko loni v listopadu v počtu dobíjecích míst na 13. místě z 27 států Evropské unie, tedy zhruba v polovině.

