Česká distribuční síť bude těžit z efektivnější komunikace

Spolehlivá a rychlá komunikace je klíčová. Dvojnásob to platí v kritické infrastruktuře státu, do které patří energetické sítě, železnice nebo integrovaný záchranný systém. Právě efektivnější řízení a zvýšení bezpečnosti v těchto oblastech si dala za cíl společnost TTC Marconi, která vyvinula dispečerský systém KONOS. Ten dnes přispívá mimo jiné k rychlejším opravám při nenadálých výpadcích elektrického proudu.

Nově se mezi uživatele systému přidala společnost EG.D, která provozuje jednu z největších distribučních sítí elektrické energie v Česku. Pomyslný kruh se tak uzavírá, protože systém už využívají i společnosti ČEZ, PRE a ČEPS, tedy všechny ostatní články naší distribuční soustavy. Podle Davida Markvarta z TTC Marconi to znamená především rychlejší reakce techniků, jednodušší práci dispečerů, a přirozeně pak i rychlejší opravy.

Jeden terminál propojí telefony, vysílačky i rozhlas

Hlavní výhoda systému spočívá v propojení různých typů komunikace a následné koordinaci všech potřebných činností z jednoho místa. „Ať už se jedná o klasickou telefonii v pevné či mobilní síti, rádiové volání, nebo rozhlasy, KONOS je všechny spojí do jednoho zařízení,“ vysvětluje David Markvart. To se hodí zejména dispečerům, kteří ke své práci potřebují víc komunikačních systémů a rozhraní.

Platí to třeba u záchranných složek, kde má operátor jeden telefon pro příjem hovorů z tísňové linky, další pro komunikaci s lékařem, a pokud se posádka záchranného vozu dostane do místa bez signálu, přichází na řadu vysílačky. Tyto kroky se s jednotným systémem výrazně zjednodušují. „Operátor si jen vybere, komu chce volat. O nic dalšího se nestará, protože terminál už sám vyhodnotí, kterou z technologií k požadovanému úkolu využije. Dispečer se díky tomu může soustředit na podstatu své práce a neztrácet cenné vteřiny výběrem technologií,“ dodává Markvart s tím, že často je potřeba systém navrhnout a upravit podle potřeb konkrétního zákazníka. Nejen co se týče jeho zařazení do stávajících řešení, aby nebylo nutné investovat do kompletní obměny technologií a zařízení, ale také s ohledem na vlastnosti a funkce.

To byl případ i Pražské energetiky, kde se implementovalo takzvané tlačítko přesměrování. Jedná se o tlačítko s předpřipravenými scénáři pro různé krizové situace. „Když v některé z lokalit dojde k rozsáhlým výpadkům proudu, dispečerům může komplikovat práci velké množství příchozích hovorů od zasažených zákazníků,“ vysvětluje Markvart a pokračuje: „V takovém případě lze aktivovat chytré filtrování a přesměrování hovorů na další operátory, kteří nejsou tak vytížení a mohou zákazníkům vysvětlit situaci. Na klíčového dispečera potom chodí jen vybrané hovory, které jsou důležité pro co nejrychlejší vyřešení situace.”

Záchranka, městská policie nebo pražské metro

Distributoři ani ČEPS nejsou jedinými, kdo už KONOS využívá. Pronikl i do světa dopravy nebo složek integrovaného záchranného systému. Aktuálně pomáhá řídit kritické situace v šesti zemích světa. Mimo Česka také na Slovensku, v Německu, Bulharsku, Rumunsku a na Ukrajině. Ale zpět do českých luhů a hájů. Tady s ním pracuje například už zmíněná zdravotnická záchranná služba, zatím v Královéhradeckém a Libereckém kraji nebo na Vysočině. „Za zmínku dále stojí hasiči v Jaderné elektrárně Temelín nebo městská policie ve Zlíně, Prostějově, Karlových Varech a dalších českých městech,“ jmenuje Markvart.

Pokud jde o zmíněnou dopravu, tam se jedná především o dispečink pražského metra a tunelového komplexu Blanka, výrazným uživatelem je pak Správa železnic ČR. „KONOS je tam využívaný pro řízení dopravy na železničních koridorech v rámci centrálních dispečinků v Praze a Přerově. Mimo to funguje i na několika dalších evropských železnicích. Dopravu pomáhá řídit také na Ukrajině, kde hraje zásadní roli při obraně a zásobování země,“ dodává. Velmi důležitou funkcí, která v systému funguje speciálně pro potřeby železnice, je tlačítko nouzového zastavení. „Pokud dispečer zaznamená překážku na trati nebo riziko srážky, může s jeho pomocí zastavit vlak. A není to jen o tom, že zavolá strojvedoucímu, ale skutečně na dálku aktivuje brzdy. V praxi už se to párkrát použilo,“ popisuje Markvart.

Bezpečnost je klíčová

Své uplatnění může KONOS najít i jinde, největší přínos ovšem představuje právě v kritické infrastruktuře státu. V souvislosti s tím se ale nabízí otázka kyberbezpečnosti, protože většina zmíněných funkcí by v nepovolaných rukou mohla mít katastrofální následky. „Kritická infrastruktura státu má v této oblasti ještě mnohem přísnější pravidla a požadavky. Naše řešení proto nejsou dostupná nikde na internetu, jedná se o izolované systémy, které vůbec nekomunikují do veřejné sítě,“ popisuje Markvart první stupeň bezpečnosti a pokračuje: „Pro všechny aplikace a servery máme vlastní operační systém založený na Linuxu. Ten si zavřeme a uděláme z něj read only systém, do kterého nelze cokoli zapsat. Hlavní administrátorské přístupy pak vzdáleně vůbec nefungují.“

Další stupeň ochrany spočívá v cílených, nikoli automatizovaných aktualizacích. Pokud je nutné vydat „záplatu“ systému, cíleně se vše řeší se zákazníkem a aktualizace probíhá v takovém čase, aby nenarušila provoz systému. „V neposlední řadě hraje velkou roli to, že jsme česká firma a vše vyvíjíme tady u nás. Používáme sice některé komponenty i od zahraničních výrobců, ale jedná se především o hardware, jako jsou sluchátka a podobně. Software jako takový je námi vyvíjený, nic neoutsourcujeme a vše máme pod kontrolou. Na to složky kritické infrastruktury hodně slyší,“ uzavírá David Markvart.

