CEO Microsoftu rozkryl finanční plány firmy. Jsou ambiciózní

V rámci slyšení Microsoftu u federálního soudu v souvislosti se zablokovanou akvizicí hezní společnosti Activision Blizzard vybublala na veřejnost informace o finančních plánech Microsoftu. Do roku 2030 by softwarový gigant mohl dosahovat půlbilionových tržeb ročně, v dolarech samozřejmě.

Ze soudního spisu zveřejněného v pondělí vyplývá, že generální ředitel společnosti Microsoft Satya Nadella loni v červnu, jen týden před koncem fiskálního roku, kolegům z vedení a členům správní rady řekl, že softwarová společnost bude dosahovat ročního růstu alespoň 10 procent. Tím by Microsoft do fiskálního roku 2030 dosáhl tržeb ve výši 500 miliard dolarů, což je více než dvojnásobek současného obratu, píše CNBC.

Microsoft, jedna z nejhodnotnějších společností na světě, nemá ve zvyku vydávat finanční prognózy do daleké budoucnosti. Ve svém posledním hovoru k výsledkům společnost poskytla výhled pouze na současné období, tedy na čtvrté fiskální čtvrtletí.

Nadella uvedl, že Microsoft chce dosáhnout svého cíle do roku 2030 „realizací rozvíjející se strategie, která je orientována na růst a je v souladu s naším trvalým posláním a kulturou“. CEO Microsoftu rovněž předložil prognózu výnosů pro akcionáře, které mají podobu dividend a zpětných odkupů.

„Věříme, že tyto ambice a přístup nám pomohou dosáhnout více než 10procentních ročních výnosů pro naše akcionáře v tomto časovém horizontu,“ napsal Nadella v dokumentu ze 7. června 2022.

