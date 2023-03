AKTUALIZOVÁNO: Brusel povolil Agrofertu převzít chemičku Borealis. Těžká rána pro Rakousko, míní tamní zemědělci

Evropská komise (EK) schválila skupině Agrofert ze svěřenských fondů českého expremiéra Andreje Babiše záměr převzít divizi rakouské chemičky Borealis pro výrobu hnojiv. Komise dospěla k názoru, že transakce nevyvolá žádné obavy z narušení hospodářské soutěže v Evropském hospodářském prostoru, stojí v jejím dnešním prohlášení. Proti plánu prodeje se stavěli zástupci z řad rakouských zemědělců.

„Na základě svého šetření trhu komise zjistila, že transakce významně nesníží hospodářskou soutěž na trzích s dusíkatými hnojivy, netoxickou kapalinou AdBlue používanou jako výfuková kapalina pro vznětové motory ani technickými dusíkatými produkty, jako je vodný amoniak a slabá kyselina dusičná," uvedla komise. Transakce podle ní nevyvolává ani žádné obavy v souvislosti s distribucí dusíkatých hnojiv v České republice a na Slovensku.

Rakouská firma, která spadá pod skupinu OMV, loni v tiskové zprávě uvedla, že Agrofert za převzetí nabídl 810 milionů eur (19,1 miliardy korun).

Společnost Borealis původně chtěla divizi pro výrobu hnojiv prodat ruskému koncernu EuroChem za 455 milionů eur. Z této dohody však sešlo kvůli západním sankcím vůči Rusku. O několik měsíců později v novém výběrovém řízení zvítězil Agrofert. Česká skupina by díky převzetí zdvojnásobila svou výrobu hnojiv. S produkcí osm milionů tun ročně by se stala druhým největším výrobcem hnojiv v Evropě za norskou společností Yara, napsala již dříve agentura APA.

Rakouští zemědělci: Je to těžká rána pro Rakousko

„Je to těžká rána pro domácí ekonomiku, zemědělství a především pro bezpečnost dodávek, a tím pro celé Rakousko,“ uvedl podle agentury APA ředitel spolku zemědělců Dolního Rakouska Paul Nemecek. Z pohledu svazu zaujme Agrofert po sloučení obou firem na rakouském trhu s hnojivy monopolní postavení. Transakce by mohla být uzavřena do konce tohoto čtvrtletí.

Holding Agrofert sdružuje téměř 200 firem. Působí v chemickém průmyslu, zemědělství a potravinářství. Kromě toho vlastní lesnické společnosti a podniká rovněž v pozemních technologiích a technice, logistice, dopravě či v médiích.

Do února 2017 vlastnil Agrofert předseda hnutí ANO, tehdejší člen vlády a pozdější premiér Andrej Babiš, který kvůli zákonu o střetu zájmů své akcie vložil do svěřenských fondů. Podle státní Evidence skutečných majitelů je však Babiš reálným vlastníkem holdingu, stále ho ovládá také podle auditu Evropské komise.

