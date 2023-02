BMW investuje do Mexica 800 milionů eur

Německá automobilka BMW investuje ve středomexickém státě San Luis Potosí 800 milionů eur (asi 19 miliard korun) do výroby vysokonapěťových baterií a plně elektrických modelů na platformě Neue Klasse. Informovala o tom dnes na svém webu. Expanze by měla v místě vytvořit asi 1000 nových pracovních míst. BMW chce dosáhnout toho, aby do roku 2030 více než polovinu prodeje tvořily plně elektrické vozy.

Zbytek investice půjde na rozšíření karosárny

Na montážní centrum baterií ve stávajícím areálu automobilky je určeno 500 milionů eur. Vznikne tam 500 nových pracovních míst, dalších 500 míst firma vytvoří v jiných oblastech.

Zbytek investice, tedy 300 milionů eur, půjde na úpravu a rozšíření karosárny a výstavbu nové montážní linky pro instalaci baterií, řekl agentuře Reuters šéf závodu Harald Gottsche. Práce by podle něj měly být zahájeny začátkem roku 2024. Se zvýšením výrobní kapacity se počítá od roku 2027.

Automobilka v posledních měsících oznámila mimo jiné investici za 1,7 miliardy dolarů (přes 37 miliard korun) do výroby elektromobilů ve Spojených státech a dvě miliardy eur eur na výstavbu továrny na elektromobily v Maďarsku.

