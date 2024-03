Biden přislíbil Intelu mnohamiliardový grant

Vláda Spojených států je připravena poskytnout americkému výrobci čipů Intel subvence a půjčky v hodnotě téměř 20 miliard dolarů (více než 466 miliard korun).

Opatření je součástí snahy administrativy prezidenta Joea Bidena o podporu domácí výroby čipů, informoval Bílý dům. Dodal, že Intel plánuje v příštích pěti letech v USA investovat přes 100 miliard dolarů (2,3 bilionu korun).

Vláda podle předběžné dohody poskytne Intelu až 8,5 miliardy dolarů ve formě subvencí a až 11 miliard dolarů ve formě půjček. Podpoří tak projekty firmy v Arizoně, Novém Mexiku, Ohiu a v Oregonu.

Americká ministryně obchodu Gina Raimondová v tiskové zprávě označila dohodu za „obrovský krok“ k zajištění vedoucí pozice Spojených států ve zpracovatelském průmyslu v 21. století. Podle ministryně se v USA budou díky dohodě vyrábět špičkové čipy nutné k zajištění hospodářské a národní bezpečnosti.

Jak se buduje čipová supervelmoc? Skrze vládní subvence

Podpora Intelu se uskuteční s využitím dotačního programu Chips for America pro výrobu a vývoj polovodičů, který loni schválil americký Kongres. Spojené státy se prostřednictvím podpory domácí produkce čipů snaží zbavit závislosti na Číně a Tchaj-wanu.

Společnost Intel podle agentury Reuters doufá, že si ve Spojených státech zajistí ještě další vládní podporu, a to v podobě daňových úlev za 25 miliard dolarů. Raimondová podle agentury AP uvedla, že dohoda s Intelem pomůže zvýšit do roku 2030 podíl Spojených států na globální výrobě nejvyspělejších čipů z nuly na 20 procent.

„Špičkové čipy jsou základem našeho inovačního systému, zejména co se týká rozvoje umělé inteligence (AI) a našich vojenských systémů,“ řekla novinářům Raimondová. „Nemůžeme čipy jenom navrhovat. Musíme je v Americe vyrábět,“ dodala.

