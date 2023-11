Omezení pro řidiče. Do centra Prahy po desáté večer nesmí automobily

Radnice Prahy 1 nechala nainstalovat značky zakazující vjezd do velké části Starého Města mezi 22:00 a 6:00. Cílem je omezit hluk, který v noci ruší místní obyvatele, uvedl radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (ANO). Přijaté opatření fakticky zahrnuje celou oblast mezi Dvořákovým nábřežím, Pařížskou, Staroměstským náměstím a Revoluční. Na hluk si dlouhodobě stěžují zejména obyvatelé Dlouhé, kde se nachází velké množství populárních nočních podniků.

Vozy dopravní obsluhy, místních obyvatel či taxislužby podle radního do oblasti stále vjedou, ale každého budou moci zastavit strážníci a zkontrolovat, že má důvod na místě být. Ryvola dodal, že opatření platí ode dneška a radnice ho předem konzultovala s městskou policií, která je připravena zahájit kontroly.

Konec ilegálních závodů

Terčem zákazu jsou podle radního především mladíci, kteří s oblibou v noci projížděli Starým Městem v okolí Dlouhé ulice v silných vozech či tam pořádali závody. Opatření dává městské policii nástroj k tomu zahájit systematické kontroly a začít pokutovat ty, kteří vnímají noční cesty do historického centra jen jako povyražení. „Je to zatím to nejjednodušší, co teď můžeme udělat,“ řekl radní.

V Praze 1 vládne koalice ODS, TOP 09, ANO, Rezidentů 1 a klubu bývalých Pirátů, které strana kvůli účasti v koalici vyloučila. V opozici je Praha 1 Sobě a My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů). Všechny strany v zastupitelstvu dlouhodobě prosazují řešení nočního hluku v oblasti Dlouhé ulice. V minulém volebním období již radnice pod vedením tehdejšího starosty a nynějšího opozičního zastupitele Petra Hejmy (STAN) zákaz vjezdu do Dlouhé a některých okolních ulic testovala, a to od 22:00 do 03:00 a po dobu dvou víkendů. I když tehdejší vedení radnice uvedlo, že se opatření osvědčilo, dále na něj nenavázalo.

