Praha získá prověřenou informační aplikaci pro místní i turisty. Využívá umělou inteligenci

„Po amerických městech vnímáme Prahu jako velmi zajímavé evropské město,“ říká Branislav Papp, manažer vývojářské firmy Simplcity. Cílem projektu je usnadnit život jak pražským rezidentům, tak turistům. Dnes, když návštěvník přiletí do Prahy, tak před ním stojí řada otázek. Hned první je, jak se dostane z letiště. Kde se ubytuje, co navštíví a kam se půjde pobavit. „Do konce roku chceme prozatím v Praze spustit turistický mód, upgrade ve formě rezidenčního by měl následovat,“ odkrývá plány Papp.

Příchod do Prahy pro Simplcity znamená výraznější komunikaci s turistickými centrálami a institucemi, které se zabývají cestovním ruchem. Dalším krokem bude start rezidenčního módu pro město Praha. V první fázi se podle majitelů firmy musí zlepšit komunikace, aby měli rezidenti sjednocené veškeré informace v jedné mobilní aplikaci. Pak se v další fázi začnou do systému integrovat další služby, které už existují, ale jsou roztříštěné. „V tomto záměru je již důležitá komunikace s městskými částmi a magistrátem. „Chceme si vyslechnout, co je v komunikaci s obyvateli nejvíc trápí, a co by chtěli tamní radnice řešit a komunikovat,“ doplňuje svůj záměr Branislav Papp.

S pražským magistrátem již také proběhla seznamovací schůzka. „Nyní čekáme na výstup z jednání. Rovněž jsme již komunikovali s několika městskými částmi a již jsme se dozvěděli určité podněty a dále komunikujeme i s lokálními podniky,“ popisuje současný průběh jednání manažer. Současné městské aplikace jsou podle Simplcity zastaralé a obrovský potenciál vidí v tom, že každý příchozí bude mít svého osobního asistenta z umělé inteligence, který se bude turistovi věnovat. Vyloží návštěvníkovi, jaký koupit lístek na hromadnou dopravu, či kde se dobře najíst české či světové kuchyně. Aplikace navíc ukáže návštěvníkovi, kde právě je a co v okolí stojí za vidění. Například památky, nebo místa pro zábavu.

Turisté již nebudou bloudit

„Prahu navštíví několik milionů turistů ročně a je pro nás důležité, aby jim naše aplikace maximálně pomáhala. Na propagaci aplikace máme různé cesty. V Americe jsme se například zaměřili na spolupráci s wifi porty na letištích. To samé chceme aplikovat i v Praze. Náš chatbot Charlie se stále vylepšuje, což vnímáme jako obrovský potenciál, protože dokáže shromažďovat i data o turistech. Co je zajímá, jak tu dlouho pobudou a jak chtějí trávit čas. V aplikaci lze vytvořit i přesný itinerář, který vám umožní snadno vidět vše, co chcete,“ popisuje Papp možnosti aplikace.

Fa Facebouku je řada dezinformací a ty chce Simplcity vyvracet, aby se návštěvníkům dostalo co nejlepších služeb.

Pro magistrát je zajímavé i to, že za aplikaci nemusí platit žádné peníze. Aplikace nabízí městům nejen komunikační kanál s občanem, ale také sjednocuje přístup k městským službám. Co největší množství toho, co se ve městě děje, by měl jeho obyvatel mít na jednom místě a v jednotném kabátě. Bez nutnosti složitě hledat.

Typickými funkcemi jsou tak třeba informace o veřejné dopravě, nákup jízdného, platby za parkování, nahlášení problémů a žádosti o opravy, přístup k městským dokumentům nebo akcím.

Smyslem služby je udělat komunikaci s městem a zařizování všeho druhu co nejpřehlednější. „Přes to, co jednotlivá města používají, natáhneme takovou zastřešovací plachtu a vy skrz ni děláte vše. Nepotřebujeme přitom unikátní řešení pro každé město zvlášť,“ popisuje jeden ze zakladatelů Andrej Krúpa.

Po úspěšném rozjezdu na Slovensku zakladatele zlákal americký trh. Na něj se vydali před dvěma lety s kapitálem přes osm milionů dolarů od investorů.

Americký úspěch

Díky zájmu o řešení komunikace s občany začala americká města postupně přibývat. Teď je Simplcity mimo jiné třeba v New Yorku, Miami, Los Angeles nebo Houstonu a funguje jako oficiální platforma pro více než padesát amerických měst.

K dalšímu růstu v amerických městech má Simplicity pomoci i jeden z investorů. Tím je basketbalová superstar, osmý nejlépe placený sportovec světa a dlouholetý lídr Golden State Warriors Stephen Curry.

„Byl bych rád, kdyby se nám do konce roku povedla Praha,“ říká Krúpa. „Přemýšlíme, že bychom si otevřeli stálé zastopení v Praze. Chceme dále rozvíjet aplikaci společně s využitím umělé inteligencí a nevylučujeme expanzi do dalších evropských metropolí,“ doplňuje další vize.