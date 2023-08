Stop. V Paříži končí sdílené elektrické koloběžky. Kdy se přidá Praha?

Občanům Paříže došla trpělivost a v referendu proto rozhodli o zákazu jízdy na elektrokoloběžekách. Zejména pro jejich nebezpečnost. Od začátku září tak tato jednostopá vozidla zmizí z ulic a chodníků francouzské metropole.

Reklama

Paříž se rozhodnutím o zákazu stane největší evropskou metropolí, která úplný zákaz pronajímaných e-koloběžek zavedla. Provozovatelé sdílené služby, společnosti Lime, Dott a Tier, pro server CNBC potvrdily, že zákaz akceptují, nadále se více zaměří na půjčování e-kol. Jen operátor Lime ve městě provozoval flotilu zhruba 15 tisíc e-strojů. Z toho deset tisíc kol a pět tisíc koloběžek. Sdílená zatím jednostopá vozidla zatím zůstávají ve francouzském provozu například v Marseille a Lyonu.

Obyvatelé měst po celém světě aktuálně debatují o tom, zda vozidla, která se odemykají pomocí aplikace a platí za minutu, jsou nebezpečným zdrojem nehod, nebo součástí budoucnosti zelené městské mobility. Pařížští provozovatelé, tedy Lime, Dott a Tier uvedli, že budou nový zákaz okamžitě akceptovat a flotily koloběžek převezou do jiných měst. „Zatímco elektronické koloběžky Lime odjedou z Paříže do konce srpna do jiných evropských měst, pařížští jezdci již využívají rozšiřující se flotilu elektrokol,” řekl mluvčí Lime serveru CNBC.

Mnoho aglomerací již omezení pro e-koloběžky zavedlo. Jsou mezi nimi především kontroly rychlostních limitů, a pokutuje se i parkování mimo určená místa. Některá velkoměsta, jako například Praha, ale stále umožňují svezení bez helmy i na chodnících a vytížených dopravních tepnách. Jezdci navíc často jezdí dva na jednom stroji, či pod vlivem alkoholu, a proto Magistrát již jedná o zpřísnění provozu a regulaci těchto dopravních hrozeb. Úplný zákaz ale ve hře není.

Lukáš Kovanda: Rozšíření povinného ručení je terno pro pojišťovny. Je však sporné Názory Povinné ručení se od přelomu roku bude nově vztahovat také na elektrické koloběžky, segwaye, sněžné skútry, zahradní traktory, a dokonce na motorová golfová vozítka. Prostě na všechna „pohybovadla“, jejichž konstrukční rychlost převyšuje 25 kilometrů v hodině. Jestliže ovšem mají hmotnost nad 25 kilogramů, bude se na ně povinnost ručení vztahovat už od konstrukční rychlosti vyšší než 14 kilometrů v hodině. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Některá evropská města, například Madrid, či Kodaň naopak po zpřísnění podmínek svůj předchozí zákaz zrušila a umožnila návrat koloběžek do provozu. Elektrické koloběžky jsou zakázané na veřejných komunikacích v Nizozemsku, kde dominují soukromá jízdní kola. Proto se tam žádná společnost na sdílené jízdy ani neodvážila začít podnikat.

„E-koloběžky jsou proti elektrokolům jiné. Mladí je sice oceňují, ale dospělí Pařížané je nemají rádi, protože se všude válejí a uživatelé nerespektují žádná pravidla. Navíc jsou pro jezdce velice nebezpečné, protože umožňují jízdu v silničním provozu i na chodníku bez omezení věku, bez helmy i řidičského průkazu,” řekl v anketě CNBC Valère Rousseau, který v Paříži pracuje jako historik. Vozítka na elektřinu vytvářejí velké problémy i v Česku. Stejně jako v jiných evropských městech zapřičiňují nehody s chodci i řidiči.

Mluvčí pražské nemocnice v Motole, Jana Krejčí Merxbauerová k problematice již dříve uvedla, že úrazů na elektrokoloběžkách v posledních letech přibývá. Riziková je jak jízda po silnici, kde hrozí střet s auty, tak po chodnících, kde jsou zase ohroženi chodci. Koloběžkáři se navíc podle oslovených chodců i řidičů chovají tak, jako by jim komunikace patřily. „Mezi nejčastější poranění patří samotné pády z elektrokoloběžek s otřesy mozku a zlomeninami," dodala mluvčí. Podle ní v této souvislosti dokonce přibývá i smrtelných nehod.