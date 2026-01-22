Bártova M2C po vstupu na burzu rozšiřuje akvizice. Posiluje bezpečnost a míří na technologie
Po úspěšném vstupu na burzu rozšiřuje facility managementová skupina své aktivity nákupem menší bezpečnostní firmy. Současně hledá technologické společnosti s hotovými řešeními pro provoz budov.
Skupina M2C, která působí v oblasti facility managementu a bezpečnostních služeb, dokončila 6. ledna akvizici společnosti VSP Security Service. Zároveň uvádí, že aktivně vyhledává další akviziční příležitosti, především v technologickém segmentu. Kroky následují po nedávném vstupu skupiny na burzu.
VSP Security Service působí na českém trhu od roku 2006. Firma poskytuje služby fyzické ostrahy a facility managementu. Její obrat v roce 2025 dosáhl přibližně 38 milionů korun. Z pohledu velikosti jde pro M2C o menší transakci, jejímž cílem je posílení kapacit v tradičních bezpečnostních službách. „Akvizice zapadá do dlouhodobé strategie skupiny zaměřené na stabilitu výnosů a zvyšování ziskovosti,“ uvedla ředitelka vztahů s investory M2C Tereza Rýparová.
Technologie jako hlavní směr
Vedle rozšiřování služebního portfolia se M2C soustředí na nákupy technologických firem, jejichž řešení lze využít při správě a provozu budov. Skupina tím navazuje na dřívější akvizici softwarové společnosti Good Sailors. Podle šéfa inovací M2C Filipa Molčana se skupina zaměřuje na firmy s hotovým produktem a funkčním technologickým týmem. „Nejde nám o projekty v rané fázi vývoje,“ uvedl.
Zájem se týká zejména digitální správy budov, IoT řešení pro monitoring a prediktivní údržbu, analytických nástrojů a plánovacích systémů pro facility management. V oblasti bezpečnosti M2C zmiňuje vzdálená dozorová centra, moderní monitorovací systémy a kybernetickou bezpečnost. Dalšími oblastmi jsou energetický management, automatizace údržby a ESG reporting.
M2C uvádí, že při integraci akvírovaných firem chce zachovat jejich provozní autonomii a využít synergie především v oblasti zákaznické základny. Geograficky se skupina zaměřuje především na Evropu, následně na Spojené státy a Blízký východ.
