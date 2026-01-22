Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Bártova M2C po vstupu na burzu rozšiřuje akvizice. Posiluje bezpečnost a míří na technologie

Bártova M2C po vstupu na burzu rozšiřuje akvizice. Posiluje bezpečnost a míří na technologie

Generální ředitel M2C Matěj Bárta
Se svolením M2C
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Po úspěšném vstupu na burzu rozšiřuje facility managementová skupina své aktivity nákupem menší bezpečnostní firmy. Současně hledá technologické společnosti s hotovými řešeními pro provoz budov.

Skupina M2C, která působí v oblasti facility managementu a bezpečnostních služeb, dokončila 6. ledna akvizici společnosti VSP Security Service. Zároveň uvádí, že aktivně vyhledává další akviziční příležitosti, především v technologickém segmentu. Kroky následují po nedávném vstupu skupiny na burzu.

VSP Security Service působí na českém trhu od roku 2006. Firma poskytuje služby fyzické ostrahy a facility managementu. Její obrat v roce 2025 dosáhl přibližně 38 milionů korun. Z pohledu velikosti jde pro M2C o menší transakci, jejímž cílem je posílení kapacit v tradičních bezpečnostních službách. „Akvizice zapadá do dlouhodobé strategie skupiny zaměřené na stabilitu výnosů a zvyšování ziskovosti,“ uvedla ředitelka vztahů s investory M2C Tereza Rýparová.

Šéf M2C Matěj Bárta

Akciím Bártovy M2C se první den na pražské burze dařilo. Zpevnily o osm procent

Zprávy z firem

Aktuální hodnota společnosti po prvním obchodním dni činí 1,154 miliardy korun.

ČTK

Přečíst článek

Technologie jako hlavní směr

Vedle rozšiřování služebního portfolia se M2C soustředí na nákupy technologických firem, jejichž řešení lze využít při správě a provozu budov. Skupina tím navazuje na dřívější akvizici softwarové společnosti Good Sailors. Podle šéfa inovací M2C Filipa Molčana se skupina zaměřuje na firmy s hotovým produktem a funkčním technologickým týmem. „Nejde nám o projekty v rané fázi vývoje,“ uvedl.

Zájem se týká zejména digitální správy budov, IoT řešení pro monitoring a prediktivní údržbu, analytických nástrojů a plánovacích systémů pro facility management. V oblasti bezpečnosti M2C zmiňuje vzdálená dozorová centra, moderní monitorovací systémy a kybernetickou bezpečnost. Dalšími oblastmi jsou energetický management, automatizace údržby a ESG reporting.

M2C uvádí, že při integraci akvírovaných firem chce zachovat jejich provozní autonomii a využít synergie především v oblasti zákaznické základny. Geograficky se skupina zaměřuje především na Evropu, následně na Spojené státy a Blízký východ.

Generální ředitel M2C Matěj Bárta

Bártova M2C vstupuje na pražskou burzu. Od investorů vybrala skoro čtvrt miliardy

Trhy

Nabídku na pražské burze brzy rozšíří titul M2C. Firma, kterou před více než dvaceti lety zakládal podnikatel a politik Vít Bárta a dnes ji vlastní jeho bratr Matěj, si získala důvěru investorů. V IPO se jí podařil získat přes 200 milionů korun. S akciemi bezpečnostní agentury se začne obchodovat na trhu Start 20. června.

nst

Přečíst článek

CSG nabídne akcie i českým investorům. Na domácím parketu

CSG nabídne akcie i českým investorům. Na domácím parketu

Trhy

Zbrojařský holding CSG miliardáře Michala Strnada vstoupí v pátek na dvě burzy zároveň. Primárním trhem je Amsterdam. Praha bude jeho doplňkem. Holding tak cílí i na české investory. Akcie budu obchodované v českých korunách.

nst

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Generální ředitel M2C Matěj Bárta

Bártova M2C vstupuje na pražskou burzu. Od investorů vybrala skoro čtvrt miliardy

Trhy

nst

Přečíst článek
Burzovní palác

Nový titul na pražské burze. M2C hodlá vydat akcie pro investory do půlky června

Trhy

Věra Tůmová

Přečíst článek

Developer Sekyra v Davosu: Praha vstoupila mezi města, která formují budoucnost

Developer Luděk Sekyra a světově uznávaný architekt Daniel Libeskind představili na mezinárodní scéně v rámci Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu rezidenční projekt Sekyra Flowers.
Sekyra Group, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

V Davosu se obvykle mluví o moci, kapitálu a krizích. Letos tam ale zazněla i Praha a ne jako lokální téma.

Na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu se letos nemluvilo jen o geopolitice, technologickém vývoji či klimatických rizicích. Výrazný prostor zde dostala i otázka, jak budou vypadat města zítřka a jaké hodnoty by měla jejich podoba odrážet. Právě v tomto kontextu představil developer Luděk Sekyra společně se světově uznávaným architektem Danielem Libeskindem rezidenční projekt Sekyra Flowers, stěžejní architektonickou dominantu vznikající pražské čtvrti Rohan City.

12 fotografií v galerii

Města nejsou neutrální. Nesou hodnoty

Prezentace proběhla v rámci tematické platformy Davos Lodge, která se soustředí na dlouhodobé civilizační výzvy a propojuje byznys, politiku, kulturu i filozofii. „Města nejsou neutrální infrastrukturou. Ztělesňují hodnoty, normy a skryté představy o dobrém životě,“ uvedl v Davosu Luděk Sekyra a dodal: „Rozvoj měst by měl být hodnocen nejen podle efektivity či finanční návratnosti, ale také podle jeho příspěvku k lidské důstojnosti, sociální soudržnosti a kontinuitě mezi generacemi.“

Sekyra v debatě opakovaně zdůraznil, že velké městské projekty nelze chápat jako soubor jednotlivých staveb, ale jako integrované urbanistické celky, v nichž klíčovou roli hraje veřejný prostor. „Je zásadní rozdíl mezi samostatnými stavbami a urbanistickými celky. Veřejný prostor patří všem a zároveň nikomu a právě jeho sdíleným užíváním vzniká pocit společného vlastnictví a odpovědnosti,“ dodal.

Právě tento princip stojí v jádru projektu Rohan City, jehož srdcem budou čtyři ikonické domy Sekyra Flowers a nové centrální náměstí. Projekt je zároveň prvním realizovaným dílem Daniela Libeskinda v Česku a jeho prvním počinem, kde architekt uplatnil svou vizi nejen na budovy, ale i na přilehlý veřejný prostor.

„Sekyra Flowers představují pokus přenést abstraktní hodnoty, svobodu, spravedlnost, pravdu či přátelství, do prostorové podoby,“ vysvětlil Sekyra v Davosu.

Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Reality

Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Libeskind: Architektura musí nejdřív naslouchat

Na jeho slova navázal Daniel Libeskind, který v Davosu hovořil o městech jako o nositelích paměti a identity. „Každé město mluví svým jazykem, jazykem paměti, traumatu, naděje a aspirací, a architektura se musí nejprve naučit naslouchat, než promluví,“ uvedl. Podle něj lidsky orientovaný design vytváří podmínky pro nečekaná setkání, sdílené zážitky a každodenní důstojnost. „Úkolem architektury není město ovládat, ale dát formu jeho lidskosti,“ uzavřel Libeskind.

Nové náměstí, navržené Danielem Libeskindem, ponese jméno filozofkye Simone Weilové. Inspiraci čerpá z historických veřejných prostranství Karlína a jeho jedinečnost podtrhuje poloha v blízkosti Vltavy, historického centra i městské zeleně. Budovy Sekyra Flowers budou tvořeny třemi „vzkvétajícími“ objemy s metalickým obkladem, který evokuje rozkvetlé květy. Projekt nabídne přibližně 500 bytů. 

Po dokončení v roce 2035 vznikne na místě bývalého brownfieldu plnohodnotná městská čtvrť s bydlením, kancelářemi, školou, službami i rozsáhlými zelenými plochami. Téměř polovina území bude tvořena parky a veřejnými prostranstvími, celkový objem investic dosáhne 30 miliard korun a život i práci zde najde až 11 tisíc lidí.

Natáčení podcastu s Luďkem Sekyrou.
video

Luděk Sekyra: Na Smíchově vzdáme úctu ženám, na Rohanu filosofům

Reality

Luděk Sekyra je jedním z největších českých developerů. V současnosti rozvíjí tři velká území v hlavním městě, na Smíchově, na Rohanském ostrově a na bývalém nákladovém nádraží na Žižkově. Na všech těchto třech místech v jeho režii vyrůstají úplně nové městské čtvrti. Celkově jde o více než milion metrů čtverečních pozemků, které zcela mění svou tvář.

Dalibor Martínek, Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Edit! architects byli ocenění za kvalitní řešení do ulice Jana Želivského.

Velká přeměna Žižkova začíná. Sekyra ukázal, jak budou vypadat první domy nové čtvrti

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu

Firma miliardáře Sekyry prodala pozemek šéfce majetkového úřadu za nezvykle nízkou cenu

Reality

ČTK

Přečíst článek

Trump v Davosu: Grónsko chceme, ale silou ho brát nebudeme

Trump v Davosu: Grónsko chceme, ale silou ho brát nebudeme
Profimedia
nst
nst

Americký prezident Donald Trump využil své vystoupení na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu k ostré kritice Evropy i k zesílení tlaku na Grónsko. Spojené státy podle něj po druhé světové válce udělaly zásadní chybu, když ostrov vrátily Dánsku. Dánové jsou podle Trumpa dnes „nevděční“ a USA Grónsko potřebují nejen pro vlastní bezpečnost, ale i kvůli rostoucím ambicím Ruska a Číny. Trump nicméně poprvé vyloučil, že by USA k získání arktického ostrova použily vojenskou sílu.

Donald Trump v Davosu znovu otevřel téma Grónska a tvrdě se opřel do Evropy. „Spojené státy nepoužijí sílu, aby Grónsko získaly,“ řekl Trump v projevu. Dosud přitom odmítal možnost vojenského řešení jednoznačně vyloučit, což vyvolávalo nervozitu mezi evropskými spojenci.

„Spojené státy byly velmi hloupé, když po válce Grónsko vrátily. Je to velký a krásný kus ledu a my ho potřebujeme pro národní bezpečnost,“ prohlásil Trump. Kontrolu nad autonomní součástí Dánského království označil za strategickou nutnost, a to zejména v kontextu rostoucího geopolitického napětí v Arktidě.

Trump: Evropa se změnila. A ne k lepšímu

Výrazně kritický byl Trump také k vývoji v Evropě. Podle něj se některé části kontinentu změnily k nepoznání – a rozhodně ne k lepšímu.

„Některá místa v Evropě už ani nejde poznat. A nemyslím to pozitivně. Evropu miluji, ale nemíří správným směrem,“ řekl prezident. Hlavní problémy podle něj pramení ze zelené politiky Evropské unie a z masového přistěhovalectví, které podle Trumpa evropské vlády nezvládají.

Trump tím navázal na dlouhodobou kritiku Bruselu, který podle něj klade přehnaný důraz na klimatická opatření na úkor ekonomického růstu a zároveň selhává v boji s nelegální migrací.

Světové ekonomické fórum v Davosu

Davos jako pozlacené divadlo. Pozornost vysaje Trump a na důležitá témata se opět nedostane

Názory

Světové ekonomické fórum v Davosu je podivnou sešlostí. Sice se tu koncentruje velká část světové politické a ekonomické moci, ale tato smetánka se povětšinou nejdůležitějším tématům vyhýbá. Ani letos to nebude jiné, všechnu pozornost totiž vysává Donald Trump. Přitom by se mělo mluvit o nerovnostech, daňových únicích a spravedlivějším rozdělení bohatství. I zámožní by si měli uvědomit, že je to i v jejich zájmu.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Amerika vzkvétá

Na rozdíl od Evropy Trump opakovaně chválil stav americké ekonomiky. Už v úvodu projevu, kdy pozdravil „přátele i několik nepřátel“, což publikum přijalo se smíchem, si připsal zásluhy za hospodářský vývoj ve Spojených státech.

„Po roce, co jsem ve funkci, ekonomika vzkvétá. Žádná inflace, vysoký ekonomický růst,“ prohlásil. Dodal, že současnou úroveň výkonu amerického hospodářství nikdo jiný než on nepředvídal a že USA jsou podle něj „hospodářským motorem planety“.

Putin přijme Trumpovy muže. Jednat budou o Ukrajině

Putin přijme Trumpovy muže. Jednat budou o Ukrajině

Politika

Donald Trump vysílá své emisary do Kremlu. Witkoff a Trumpův zeť Kushner se mají ve čtvrtek setkat s Putinem. Tématem jednání je ukončení války na Ukrajině.

ČTK

Přečíst článek

Davos jako vzkaz Evropě

Trumpovo vystoupení v Davosu nebylo jen bilančním projevem, ale i politickým vzkazem evropským lídrům. Zatímco Spojené státy se podle něj vracejí k síle a sebevědomí, Evropa podle Trumpa ztrácí směr.

Oživení tématu Grónska navíc ukazuje, že americký prezident nehodlá ustupovat ani v otázkách, které už jednou vyvolaly ostré reakce evropských spojenců. Davos tak Trump využil k tomu, aby znovu jasně vymezil, kdo je podle něj vítěz.

Lukáš Kovanda: Dluhy děsí svět. A zlato z toho těží

Trhy

Japonsko, USA, Evropa. Dluhy rostou všude. Trhy hledají pojistku. A zlato ji nabízí. Cena zlata přepisuje historické rekordy. Více v komentáři ekonoma Lukáše Kovandy.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Francouzský prezident Emmanuel Macron
Aktualizováno

Macron v Davosu kritizoval Trumpovy kroky. Jediným zákonem se stává právo silnějšího, uvedl

Politika

ČTK

Přečíst článek
Americký prezident Donald Trump promluvil v Davosu

Trump promluvil v Davosu: Vyrábějte v USA a my vám dáme jedny z nejnižších daní na světě

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme