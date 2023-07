Babišově firmě Vodňanská drůbež stoupl zisk o 165 procent na 240 milionů

Firmě Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert vzrostl loni meziročně zisk po zdanění o 165 procent na 240,8 milionu korun. Zisk před zdaněním stoupl podobně na téměř 300 milionů. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží vzrostly o pětinu na 6,94 miliardy korun, z toho 6,1 miliardy byly tržby v ČR. Společnost loni prodala 96 890 tun výrobků. V Modřicích na jižní Moravě rozšiřuje porcovnu, na střeše nově postavené haly ve Vodňanech vybudovala fotovoltaickou elektrárnu. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.

Nejvíc peněz získala z prodeje chlazených výrobků

Vodňanská drůbež je největší zpracovatel a dodavatel drůbežího masa v ČR a jediný český zpracovatel kachen. Loni firma prodala 96 890 tun chlazených, zmrazených a masných výrobků, meziročně téměř o 4000 tun méně. Prodala také 40 508 tun živočišných odpadů. Přes 87 procent kuřecích výrobků prodává chlazených, zbytek jako zmražené.

Nejvíc peněz získala z prodeje chlazených drůbežích výrobků, 5,28 miliardy. Provozní zisk stoupl společnosti ze 126,7 na 342,4 milionu korun. Zisk před zdaněním byl 298,5 milionu korun, meziročně o 160 procent vyšší. Firma měla koncem loňského roku úvěry za víc než 640 milionů, vyplývá ze zprávy.

Loni dodávala do všech významných českých obchodních řetězců, část produkce také na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a Chorvatska. Koncem loňského roku měla 1444 zaměstnanců v přepočteném stavu, meziročně o 117 méně. Osobní náklady navýšila meziročně o 2,6 procenta, průměrnou mzdu ve zprávě neuvedla.

Firma příští rok zřejmě přijde o dotace

Firma si přes 55 procent surovin zajišťuje z vlastních výkrmů, kromě toho má 80 smluvních chovatelů. Dříve řekl generální ředitel společnosti Milan Říha. Výrobní závody má firma v jihočeských Vodňanech, Mirovicích a v jihomoravských Modřicích. V roce 2020 zprovoznila v Mirovicích na Písecku poloautomatickou porcovnu kachen. Závod v Mirovicích je jediný tuzemský zpracovatel kachen v Česku.

Vodňanská drůbež zřejmě přijde příští rok o některé dotace. Bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v květnu oznámil, že chce vláda škrtat zemědělské dotace. Firma loni čerpala z programu Podpora zpracování zemědělských dotací 20,1 milionu korun. Vyplývá to z informací o příjemcích dotací na webu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Nekula v květnu řekl, že od příštího roku bude na podobné dotaci určeno „nula korun“.

Firma patří do koncernu Agrofert. Jeho konsolidovaný zisk loni stoupl víc než dvojnásobně na 12,97 miliardy korun. Vzrostl o 124 procent oproti 5,8 miliardy korun v roce 2021. Tržby skupiny vzrostly loni o 33 procent na 245 miliard korun.

