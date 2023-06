Asociace venture kapitálu vyzdvihly transakce roku. Cenu si odnášejí Productboard i Gevorkyan

Ceny CVCA & SLOVCA Awards 2023 už mají své majitele. Vítězové si je převzali ve středu v podvečer na slavnostním galavečeru v zahradách hotelu Grand Mark v Praze. Stejně jako v předchozích dvou ročnících soutěže bylo hlasování ve většině kategorií velmi těsné, o šampionech tak rozhodly jednotky hlasů. Newstream je mediálním partnerem ocenění.

CVCA & SLOVCA Awards organizují společně The Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA) a Slovak Venture Capital & Private Equity Association (SLOVCA). Cílem projektu je pravidelně oceňovat úspěchy na poli private equity a venture kapitálu.

Vůbec nejdramatičtějsí bylo hlasování v kategorii Venture Capital (VC) Fund Manager, kde se pořadí zhouplo ve prospěch KAYA VC až s posledními pěti hlasy. KAYA je venture kapitálový fond se sídlem v Praze, který na trhu působí od roku 2011. Investuje primárně do technologických startupů ze střední a východní Evropy v jejich rané fázi. V aktuální generaci fondu má k dispozici 90 milionů eur. Mezi jeho významné investice posledních let patří například Rohlík, Better Stack, Docplanner či Woltair2.

V projektu CVCA & SLOVCA Awards nominovali počátkem roku členové obou asociací své favority v celkem osmi kategoriích. Některé kategorie jsou společné česko-slovenské, některé pouze národní. „Pro uspořádání společného ocenění hovoří i fakt, že většina těch, kdo působí v ČR, má své zájmy i na Slovensku, a naopak,“ říká Jiří Beneš, předseda představenstva CVCA a zároveň managing partner fondu Genesis Growth Equity Fund.

Vítězové národních kategorií

Národní kategorie jsou celkem dvě - Private equity (PE) Deal a Venture Capital (VC) Deal - a vzešli z nich hned čtyři vítězové, dva za Česko a dva za Slovensko.

Nejvíc hlasů v kategorii PE Deal za Českou republiku obdržel exit společnosti Stangl Technik Holding fondy Genesis Capital Equity (ČR) a Avallon MBO (Polsko). Zkušený manažerský tým, který vedl polskou a českou společnost od založení v roce 2010, se stal minoritním akcionářem a sehrál nepostradatelnou roli v úspěšné transformaci. Cenu si odnesl celý tým, který na transakci pracoval, tedy DLA Piper Poland a KPMG Poland, Ernest & Young, Baker McKenzie. Stangl Technik Holding je předním hráčem v ČR (TOP 3) a Polsku (TOP 4) v oblasti instalačních služeb pro strojní a elektrotechnické zařízení budov s obratem ve vyšších desítkách milionů eur.

Vítěznou trofej v kategorii VC Deal za ČR si odnáší Productboard společně s fondem Credo Venture. Productboard je druhým českým jednorožcem s valuací 1,725 miliardy dolarů. Jeho služeb využívá například Zoom, Microsoft, Volkswagen či Disney a více než čtyři tisíce dalších firem. Startup založili v roce 2014 Hubert Palán a Daniel Hejl.

Vítězem kategorie PE Deal Slovenska (SR) se stala emise akcií společnosti Gevorkyan, která v loňském roce úspěšně vstoupila na trh Start pražské burzy, kde se obchodují akcie malých a středních firem. IPO slovenské společnosti, která je globálním technologickým lídrem v oblasti výroby kovových součástek, se stalo největší emisí na trhu PX Start za celou jeho pětiletou historii.

Kategorii VC Deal SR ovládla společnoat Powerful Medical. Jde o certifikovaného výrobce zdravotnických pomůcek, který vyvíjí produkty řízené umělou inteligencí. Tyto prostředky umožňují zdravotníkům diagnostikovat a léčit kardiovaskulární onemocnění s vyšší přesností a jistotou. Zero Gravity Capital byl prvním investorem v Powerful Medical v roce 2020, postupně se k němu loni přidali VFF, Arieli Capital, CB Espri a Bpd Partners.

Přehled vítězů jednotlivých kategorií:

Private equity deal – ČR Stangl Technik

Genesis Capital Equity, Avallon MBO

DLA Piper Poland, KPMG Poland Private equity deal – SR Gevorkyan

Versute Investments, Limerock, Havel&Partners Venture capital deal – ČR Productboard

Credo Ventures Venture capital deal – SR Powerful Medical

Venture to Future Fund, BPD Partners, Crowdberry

Kinstellar, Mazars Impact deal roku The Village Network

Credo Ventures

Tillia Impact Ventures

500 Emerging Europe

Movens Capital PE Fund Manager Genesis Capital Equity VC Fund Manager KAYA VC Poradci, banky, pojišťovny JŠK, advokátní kancelář

Vítězové společných kategorií

Společnou kategorií pro oba trhy bylo ocenění za transakce roku s největším celospolečenským dopadem. Kategorii Impact deal roku ovládla The Village network, edukační startup, který přichází s inovativním přístupem k předškolní péči a vzdělávání dětí v raném věku. Zaměřuje se na rychlé a jednoduché vytváření dětských skupin, od takzvaných mikrojeslí až po školky. Startup, za nímž stojí Aleksandra Kozera a Agnieszka Luczak, vedle vzdělávání dětí podporuje také mikropodnikání žen, jejich kariérní rozvoj a rovnost příležitostí.

V kategorii PE Fund Manager zvítězila společnost Genesis Capital Equity, která má v celkem pěti fondech ve správě přes 300 milionů eur. Jejich prostřednictvím zajišťuje kapitál na financování akvizic a na podporu růstu a rozvoje malých a středních společností v ČR, SR, Polsku, Maďarsku a Rakousku. V loňském roce Genesis dokončil fundraising pro svůj poslední fond GPEF IV, kdy dosáhl cílové velikosti 150 milionů eur. V posledních letech realizoval významné investice, třeba do Borcad CZ, Hecht Motors a TES Vsetín.

Poslední kategorii určenou pro poradce a další spolupracující subjekty ovládla advokátní kancelář JŠK poskytující služby ve většině právních oblastí souvisejících s transakcemi a podnikáním obchodních společností. Tato advokátní kancelář loni asistovala například u akvizice brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan Orsay Holding globální investiční společností Carlyle původem z USA. Dále například poskytovala právní poradenství společnosti Abris Capital Partners a její nově založené holdingové společnosti Alsendo (dříve apaczka) při akvizici většinového podílu Zaslat.cz, lídra mezi českými internetovými přepravními službami.

Zvláštní ocenění za přínos trhu PE a VC si odnesl Jaroslav Horák. Je prakticky zakladatelem private equity investování v ČR, v roce 1996 spoluzakládal Arx Equity Partners. Na svém kontě má řadu významných dealů posledních třiceti let, například Czech On Line, VUES, Cenega nebo Hungarocamion. Jaroslav je také předsedou správní rady Nadace Independent Press, která majoritně vlastní Deník N. Společně s manželkou Silke se intenzivně věnují i jiným filantropickým projektům a povedlo se jim vybudovat miliardovou vydavatelskou společnost Albatros Media, kterou od roku 2008 vlastní.

„Manažeři PE a VC fondů, poradci, banky a právnické firmy, ti všichni pomáhají růstu zejména malých a středních firem v regionu díky prostředkům PE a VC investorů,“ vysvětluje Zuzana Picková, ředitelka CVCA, proč ocenění CVCA Awards vůbec před třemi lety vznikla. „Jsme rádi, že se i touto cestou daří stále více daří zviditelňovat, co přináší investování prostřednictvím private equity a venture kapitálových fondů, a že vidíme poměrně rychle růst počet nových venture kapitálových investorů,“ dodala.

Hlavním partnerem projektu byla advokátní kancelář Havel & Partners. „Jsme pevně přesvědčeni, že investice do inovativních projektů a podniků jsou klíčem k budoucímu ekonomickému růstu. Investice do startupů tak vnímáme nejen jako byznysovou příležitost, ale i způsob, jakým podpořit rozvoj celé země a svým způsobem i do ekosystému něco ‚vrátit‘. Těší nás proto, že jako právní poradci venture kapitálových fondů či startupů i jako člen CVCA můžeme sledovat, že česká a slovenská venture kapitálová scéna je i v mezinárodním kontextu stále úspěšnější. Důkazem jsou i CVCA & SLOVCA Awards, které dnes ocenily úspěšné hráče na trhu,“ uvedl Václav Audes, partner Havel & Partners.

Dalšími partnery ocenění jsou společnosti KPMG, Evropská investiční banka, UniCredit Bank a AON. Newstream je mediálním partnerem projektu.