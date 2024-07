Apple urovnal spor ohledně Apple Pay. Placení iPhonem se otevře i pro třetí strany

Evropská komise přijala závazky amerického technologického podniku Apple ohledně zpřístupnění jeho technologie pro mobilní platby konkurenci. Stojí ve čtvrtečním sdělení Komise. Apple se tak vyhnul vysoké pokutě za porušování pravidel hospodářské soutěže, napsala agentura DPA.

Společnost Apple se zavázala, že konkurenci zpřístupní svou technologii pro mobilní platby tap-and-go. K té měla dosud přístup pouze její platební služba Apple Pay. „Tyto závazky řeší obavy komise ohledně hospodářské soutěže související s tím, že společnost Apple odmítala poskytnout konkurentům přístup ke standardní technologii používané k bezkontaktním platbám telefony iPhone v obchodech,“ uvedla EK.

Komise předloni Apple obvinila, že omezováním přístupu konkurentů k technologii potřebné pro placení telefony iPhone zneužívá svou dominantní pozici. Začátkem letošního roku pak společnost Apple nabídla komisi ústupky, aby obvinění urovnala. Tyto závazky budou podle EK platit deset let a jejich dodržování bude podléhat kontrole.

„Od nynějška budou konkurenti schopni efektivně soupeřit se službou Apple Pay u mobilních plateb telefony iPhone v obchodech,“ uvedla místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová, která má na starosti hospodářskou soutěž. „Spotřebitelé tak budou moci vybírat z širší nabídky bezpečných a inovativních mobilních peněženek,“ dodala.

Letos v březnu dostala společnost Apple od Evropské komise pokutu 1,84 miliardy eur (téměř 47 miliard korun). Komise totiž dospěla k závěru že Apple bránil službám pro streamování hudby informovat uživatele o možnostech platby mimo svůj obchod App Store. Pro Apple to byla první pokuta, kterou od antimonopolního orgánu Evropské unie dostal.

