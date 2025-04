Brusel trestá giganty. Apple i Meta mají zaplatit astronomické pokuty

Apple a Meta Platforms podle Evropské komise porušily pravidla stanovená unijním nařízením o digitálních trzích (DMA). Oběma firmám Brusel vyměřil obří pokutu. Apple má zaplatit 500 milionů eur (12,5 miliardy korun) a Meta 200 milionů eur (pět miliard korun).

Jde o vůbec první pokuty, které komise z titulu DMA udělila. „Evropská komise zjistila, že Apple porušil povinnost vyplývající z nařízení o digitálních trzích a že společnost Meta porušila povinnost podle DMA dát zákazníkům na výběr službu, která využívá méně jejich osobní údajů,“ uvedla unijní exekutiva v tiskové zprávě. Obě rozhodnutí podle ní přišla poté, co komise vedla s oběma společnostmi rozsáhlý dialog a umožnila jim podrobně prezentovat své argumenty i názory na věc.

V rámci nařízení DMA by vývojáři aplikací měli mít možnost bezplatně informovat uživatele o alternativních nabídkách mimo virtuální obchod s aplikacemi App Store společnosti Apple. Evropská komise ale zjistila, že Apple tuto povinnost neplní.

„Kvůli řadě omezení ze strany společnosti Apple nemohou vývojáři aplikací plně využívat výhod alternativních distribučních kanálů mimo App Store. Stejně tak spotřebitelé nemohou plně využívat alternativních a levnějších nabídek, protože Apple brání vývojářům aplikací v přímém informování spotřebitelů o takových nabídkách,“ uvedla komise. Společnost Apple podle EK neprokázala, že jsou tato omezení objektivně nezbytná a přiměřená.

Dnešní rozhodnutí americké firmě zároveň nařizuje, aby odstranila veškerá technická a obchodní omezení a zdržela se do budoucna dalšího postupu v rozporu s předpisy.

U společnosti Meta se porušení týkalo využívání osobních údajů zákazníků. Podle DMA by uživatelé měli mít možnost dostávat méně personalizovanou reklamu. Na podzim roku 2023 Meta představila model „pay or consent“ (zaplať, nebo souhlas). Podle tohoto modelu měli uživatelé sítí Facebook a Instagram v EU "na výběr mezi souhlasem s kombinací osobních údajů pro personalizovanou reklamu, a platbou měsíčního předplatného za službu bez reklam". Komise ale zjistila, že tento model není v souladu s předpisem DMA, společnost Meta by ho proto měla změnit.

Apple a Meta jsou povinny splnit rozhodnutí EK do 60 dnů, jinak jim hrozí pravidelné penále.

