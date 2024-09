Apple má smůlu. Irsku musí vrátit 13 miliard eur na daních, rozhodl soud

Americká technologická společnost Apple musí Irsku vrátit 13 miliard eur (téměř 326 miliard korun), které získala na slevách na dani, rozhodl dnes Soudní dvůr EU. Definitivně tak potvrdil rozhodnutí Evropské komise (EK) z roku 2016, které se Apple snažil zvrátit.

„Stanovisko Irska vždy bylo, že Irsko neposkytuje zvýhodněné daňové zacházení žádným společnostem, ani daňovým poplatníkům,“ uvedla v reakci na rozhodnutí nejvyššího unijního soudu irská vláda. Zdůraznila také, že vzhledem ke změnám v irském daňovém systému je rozhodnutí soudu nyní „už jen historickou záležitostí“.

Irsko podle soudu poskytlo v letech 1991 až 2014 Applu ve formě daňových úlev protiprávní státní podporu a je povinno si ji od firmy nechat vrátit. Irská vláda oznámila, že zahájí proces uvolňování peněz ze svěřenského fondu, na kterém jsou požadované finance od Applu uloženy.

Tribunál Soudního dvora EU v roce 2020 rozhodnutí EK na základě odvolání irské vlády zrušil. Komise se následně odvolala k Soudnímu dvoru EU jakožto vyšší instanci. Soudní dvůr EU rozhodnutí Tribunálu zrušil a vydal konečné rozhodnutí, které potvrzuje postup EK.

Díky daňovým dohodám platil Apple podle EK v Irsku ze svých evropských zisků daně od jednoho procenta v roce 2003 do 0,005 procenta v roce 2014. Daňová rozhodnutí z let 1991 a 2007 určovala způsob zdanění zisku dvou irských dceřiných společností Applu, a to firem Apple Sales International a Apple Operations Europe.

Uvedený způsob ale podle argumentů EK, k nimž se dnes nejvyšší unijní soud přiklonil, neodpovídal ekonomické realitě. Dublin však tvrdil, že Apple na daních platil to, co měl, a žádnou nepovolenou státní pomoc nedostal.

Šéf Applu Tim Cook v roce 2016 označil rozhodnutí EK za politicky motivované. Nicméně v dubnu 2018 Apple oznámil, že irské vládě daňový nedoplatek začne vracet. Se splácením začal 18. května, kdy na svěřenský účet vytvořený irskou vládou vložil 1,5 miliardy eur (37,6 miliardy korun). Peníze měly na tomto účtu zůstat do vyřešení odvolání proti rozhodnutí EK, které doplacení daní nařídilo.

