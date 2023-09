Ani Evropa, ani USA. Největším vývozním trhem Číny je jihovýchod Asie

Největším vývozním trhem už pro Čínu nejsou Spojené státy ani Evropa. Nově tyto oblasti překonal region jihovýchodní Asie, vyplývá z výpočtu banky HSBC Holdings.

Export z Číny do Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) stoupl podle dvanáctiměsíčního klouzavého průměru téměř na 600 miliard dolarů (13,5 bilionu korun) měsíčně. Tím tento desetičlenný blok výrazně předstihl USA a Evropskou unii, které letos zaznamenaly prudký pokles dovozu z Číny.

Ke změně pomohl vznik obchodní dohody RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) pod vedením Pekingu. Smlouva vstoupila v platnost loni a stala se největším blokem volného obchodu na světě, uvedl hlavní ekonom HSBC pro Asii Frederic Neumann. Je to také ukázka změny globálních dodavatelských řetězců. Díly pocházející z Číny se nyní stále častěji přesouvají do jihovýchodní Asie, kde se finálně montují a teprve pak se vyvážejí do zbytku světa, dodal Neumann.

Silnější vazba mezi jihovýchodní Asií a Čínou může i pomoci stabilizovat světový obchod v době, kdy poptávka z rozvinutých zemí klesá. Největším vývozním trhem ASEAN je také Čína, a toto zboží je určeno pro spotřebu na domácím trhu.

„Stručně řečeno, jedním z důležitých obchodních koridorů v Asii, a vlastně i ve světě, je nyní koridor mezi ASEAN a pevninskou Čínou,“ řekl Neumann. „Vnitroasijský obchod získává na důležitosti,“ dodal.