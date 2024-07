Agrofertu klesl zisk o více než 80 procent

Zisk holdingu Agrofert, působícího v zemědělství, potravinářství či chemii, loni meziročně klesl o 84 procent na 2,09 miliardy korun. Tržby se snížily o 14 procent na 212 miliard, hlavně v chemii a zemědělství. Holding to dnes oznámil v tiskové zprávě.

Za poklesem tržeb je podle Agrofertu snížení prodejních cen. Do února 2017 vlastnil koncern přímo někdejší ministr financí a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů.

Agrofert loni investoval v Česku 6,7 miliardy korun. Ve všech zemích, kde působí, činily investice 12,2 miliardy. Nejvíce - 6,2 miliardy - mířilo do investic v chemickém průmyslu, tři miliardy do zemědělství a 1,6 miliardy do potravinářství.

Holding patří k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku, kde měl loni v průměru 20.445 pracovníků. Celkový počet zaměstnanců Agrofertu činil 32.000 lidí. Celosvětově tak holding loni vyplatil na mzdách 20 miliard korun a v Česku 10,5 miliardy korun.

