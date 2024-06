Kauza Čapí hnízdo ve Štrasburku. Europoslanci budou hlasovat o zbavení imunity své kolegyně Nagyové

Vrchní soud v Praze požádá Evropský parlament (EP) o zbavení imunity Jany Nagyové, která je spolu s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem obžalovaná v kauze Čapí hnízdo. Nyní soud shromažďuje podklady k podání žádosti. Informaci Deníku N potvrdil mluvčí soudu Vít Vatra. Nagyová byla do EP zvolena za ANO na začátku června, imunitu by měla získat zahájením první schůze v červenci.

Vrchní soud se kauzou dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách zabývá poté, co státní zástupce podal odvolání proti osvobozujícímu rozsudku Městského soudu v Praze z letošního února. „V současné době dochází ke shromažďování podkladů k podání žádosti,“ řekl Vatra. Doplnil, že zatím nelze odhadovat, kdy bude žádost podána.

Pokud příslušný orgán požádá Evropský parlament o zbavení imunity některého z poslanců, předseda EP oznámí žádost na plenárním zasedání a předá ji výboru pro právní záležitosti. Ten na neveřejném jednání přijme doporučení, zda žádost schválit, na základě doporučení pak rozhodne i Evropský parlament.

Státní zástupce v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.

Městský soud v Praze ale letos v únoru už podruhé dospěl k závěru, že skutek nebyl trestným činem. Obdobně rozhodl už loni, nepravomocný rozsudek však odvolací soud zrušil. Státní zástupce i nadále trvá na tom, že byla společnost vyvedena účelově, proti rozsudku se znovu odvolal. Babiš a Nagyová obžalobu od počátku odmítají.

