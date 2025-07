Dalibor Martínek: Další zdražování potravin je na obzoru. A zase to postihne vajíčka

Statistický úřad zveřejnil ceny zemědělských výrobců. Vypadá to na další šokový růst cen potravin. Podle statistik vzrostly meziročně ceny zemědělských výrobců o 13,4 procenta. Vyšší byly zejména ceny ovoce o 25,1 procenta, obilovin o 15 procent. Což znamená budoucí nárůst cen pečiva.

Naopak cena brambor meziročně klesla o 35,4 procenta. Což není dobrá zpráva pro bramboráře, patrně přejdou na jinou produkci nebo budou žádat dotace.

Ještě horší čísla přicházejí z živočišné výroby. Ceny se meziročně zvýšily o 16,5 procenta. Nejvíce vzrostly ceny vajec, a to o 39 procent, tedy o dvě pětiny. Jestliže nyní stojí jedno vejce v obchodě šest korun, bude stát osm. „V případě vajec se projevuje omezení nabídky dané nutností v řadě evropských zemí vybíjet chovy nosnic, a to kvůli šíření ptačí chřipky. V Česku se tak přidává nutnost investovat to přívětivějšího způsobu jejich chovu, než je ten klecový,“ komentoval čerstvá data statistiků hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Kromě vajec zdražilo taktéž hovězí, a to o třetinu. Drůbež pouze o šest procent, ceny prasat naopak klesly o šest procent.

Držte si peněženky. Potraviny zdraží

„Vzhledem ke skokovému růstu cen zemědělských výrobců, který se přenáší do cen potravinářů, lze očekávat další zdražování potravin na pultech obchodů. Největší tlak na zvyšování cen lze předvídat u výrobků z masa a mléka,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Očekávané zdražování potravin má ještě další efekt. Česká národní banka je velmi ostražitá k inflačním tlakům, a váhá s dalším snižováním základních úrokových sazeb. Na posledním, červnovém zasedání ponechala bankovní rada základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5 procenta. Což je sazba, která například rozhoduje o ceně hypoték.

Mezi analytiky se poté mluvilo o tom, že by ještě koncem letošního roku mohlo dojít ke snížení sazeb. Aktuální statistická data o cenách zemědělských výrobců jsou jedním z tlaků, který jde proti takovémuto snížení.

