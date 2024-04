Letiště Praha loni vykázalo čistý zisk 1,5 miliardy korun. Na předcovidových číslech ale pořád není

Společnost Letiště Praha loni vykázala čistý zisk 1,5 miliardy korun. Oproti roku 2022, kdy bylo letiště po pandemii covidu-19 dva roky ve ztrátě, je zisk vyšší o 1,2 miliardy korun.

Reklama

Oproti roku 2019 je však loňský výsledek stále nižší o zhruba 1,5 miliardy korun, tehdy čistý zisk firmy činil tři miliardy korun. Hrubý provozní zisk (EBITDA) letiště za loňský rok byl 3,1 miliardy korun, což bylo meziročně o 900 milionů korun více. Letiště Praha to uvedlo v tiskové zprávě.

Výsledky loňského hospodaření podle letiště pozitivně ovlivnil nárůst počtu odbavených cestujících, který meziročně stoupl o 29 procent na 13,8 milionu. Počet odbavených cestujících v loňském roce dosáhl 78 procent počtu z roku 2019.

Podle předsedy představenstva Letiště Praha Jiřího Pose letiště loni díky dobrým výsledkům hospodaření uskutečnilo investice za přibližně 900 milionů korun. „Největší z nich se týkaly rekonstrukce pojezdových drah TWY Z a TWY H, které vyšly na 139 milionů korun, a výstavby kabelovodu propojujícího areály sever a jih za 89 milionů korun,“ řekl Pos a dodal, že pražské letiště pokrylo celou částku ze svých zdrojů.

Z Letiště Václava Havla Praha v roce 2023 létalo 69 dopravců přímou linkou do 167 destinací. Letos ruzyňské letiště předpokládá odbavení 16 milionů cestujících. Toto číslo by ale stále bylo pod hranicí počtu z předcovidového roku 2019, kdy letiště odbavilo 17,8 milionu pasažérů.

Letiště Praha se pomalu vrací na čísla před covidem. Loni odbavilo 13,8 milionu cestujících Zprávy z firem Z pražského Letiště Václava Havla loni odcestovalo 13,8 milionu cestujících. Meziročně se počet odbavených cestujících zvýšil o 29 procent, a dostal se tak na 78 procent počtu odbavených cestujících v roce 2019 před pandemií covidu-19. Na začátku minulého roku letiště pro rok 2023 odhadovalo zhruba 12,5 milionu přepravených cestujících, tuto prognózu tedy překonalo o více než 1,3 milionu. ČTK Přečíst článek

Pražské letiště by mohlo na burzu. Proč ne, ve světě je to běžná praxe Trhy Šéf pražské burzy Petr Koblic by na tuzemském parketu rád viděl cenné papíry Letiště Praha. Řekl to v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Shodou okolností tento týden záměr vstoupit na burzu oznámilo také letiště v Aténách. Veřejně obchodované akcie letištních společností ve světě skutečně nejsou nic neobvyklého, ostatně i vídeňské letiště je na burze. A do budoucna taková investice může i drobnému akcionáři slušně vydělat. Zdeněk Pečený Přečíst článek