Kryptotrh dostal další ránu. Hackeři ukradli bitcoiny za téměř sedm miliard
Kryptoměnový sektor zasáhl další velký bezpečnostní incident. Z peněženky sítě Liquid Network zmizelo zhruba 4 000 z 4 200 uložených bitcoinů v hodnotě asi 320 milionů dolarů, tedy zhruba 6,7 miliardy korun. Síť, kterou využívají i velké kryptoburzy, pozastavila nové transakce a řeší, jak útok zasáhne její fungování.
Kryptoměnový sektor čelí dalšímu rozsáhlému hackerskému útoku. Liquid Network, blockchainová síť určená k rychlejšímu vypořádání bitcoinových transakcí, oznámila, že z její peněženky Liquid Federation zmizelo přibližně 4 000 z celkových 4 200 bitcoinů. Hodnota odcizených aktiv dosahuje zhruba 320 milionů dolarů, tedy asi 6,7 miliardy korun, uvádí agentura Bloomberg. Síť po incidentu zastavila všechny nové transakce a její členové se snaží obnovit běžný provoz.
Mimořádný rozsah
Rozsah útoku je mimořádný i na poměry kryptoměnového trhu. Podle šéfa kyberbezpečnostní společnosti FailSafe Aneirina Flynna bylo odčerpáno zhruba 95 procent rezerv. Předběžné informace podle něj ukazují na možnou chybu, která umožnila vytváření nových jednotek L-BTC, tedy tokenu vydávaného proti skutečným bitcoinům uzamčeným v systému Liquid Network. Samotná síť uvedla, že prostředky byly vybrány prostřednictvím platformy SideSwap, která je oprávněna zajišťovat převody ze sítě, přičemž klíč podle ní kompromitován nebyl.
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Liquid Network tvrdí, že za útokem mohou stát takzvaní white-hat hackeři. Ti obvykle po odhalení bezpečnostní chyby přesunou prostředky a následně je vrátí, často výměnou za odměnu. Zda k tomu dojde i tentokrát, zatím není jasné. Pro uživatele je v tuto chvíli podstatné především to, že provoz sítě je omezený a její peněženky mohou být incidentem zasaženy.
Liquid Network vznikla v roce 2018 pod společností Blockstream a dnes ji spravuje federace více než 80 burz, infrastrukturních firem a správců aktiv. Mezi její uživatele patří například BTSE a Bitfinex. Síť používají kryptoburzy zejména proto, že umožňuje rychlejší vypořádání než hlavní bitcoinový blockchain, který může při vysokém vytížení trpět pomalými a drahými transakcemi.
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Money
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Incident přichází v době, kdy bezpečnost kryptoměnové infrastruktury čelí zvýšené pozornosti. Jen minulý týden útočník odčerpal šest milionů dolarů z úvěrové platformy napojené na Crypto.com a v srpnu vyvolal hackerský útok na offline peněženku Coldcard nové pochybnosti o bezpečném ukládání bitcoinů.
Právě opakující se útoky jsou pro kryptotrh problémem, který přesahuje samotné ztracené částky. Každý podobný incident znovu otevírá otázku, nakolik jsou infrastruktura, peněženky a vypořádací systémy schopné chránit aktiva v hodnotě stovek milionů dolarů. V případě Liquid Network je navíc zásah citlivější tím, že síť slouží jako důležitá infrastruktura pro rychlé převody mezi kryptoměnovými burzami.