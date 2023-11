ŽIVĚ: Řítíme se do recese? A do čeho se vyplatí investovat? Odpovídají experti na Global Investment Summitu

Inspirativní přednášky více než 50 předních českých investorů, investiční tipy, panelové diskuse s osobnostmi finanční scény i networking – to vše nabídne Global Investment Summit AUTUMN (GIS). „Ambicí akce je zprostředkovat náhled na komplexní svět investic, pomoci jim získat inspiraci i znalosti k tomu být dlouhodobě úspěšnými investory, ať už je zajímají akcie, fondy nebo nemovitosti,“ říká pořadatel summitu Jan Novotný. Přinášíme živý stream z akce.

Na summitu vystoupí například legendární investor Mark Mobius. Další mezinárodní hvězdou je známý profesor behaviorální ekonomie a psychologie Dan Ariely z americké univerzity Duke či Ben Laidler, analytik a stratég pro globální trhy ze společnosti eToro. Z českých řečníků si diváci budou moci poslechnout například Miroslava Singera, Danu Bérovou, Dominika Stroukala, Kateřinu Zychovou, Libora Váku či Michala Skořepu a mnoho dalších.

V průběhu celého dne se mohou návštěvníci a diváci těšit na sedm hlavních bloků a řadu samostatných přednášek.

V první části se budou vybraní tuzemští ekonomové zaobírat současnou makroekonomickou situací, jejím výhledem, možným scénářem vývoje i riziky a také tím, jakou roli hraje měnová a fiskální politika v oživení hospodářství a tlumení inflace.

Investorská legenda Mark Mobius pro newstream.cz: Inflace bude, dokud tu budou centrální banky Leaders Hlavní hvězdou nadcházejícího Global Investment Summitu, který se uskuteční 2. listopadu na Pražském hradě, bude legendární investor Mark Mobius. V exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Mobius prozrazuje, do čeho má nyní cenu investovat, jak vnímá potenciál České republiky a také proč ve své nejnovější knize oslavuje deflaci. Stanislav Šulc Přečíst článek

Druhý blok zaměřený na investice nabídne tipy k získání finanční nezávislosti, což je téma, které i s ohledem na vývoj penzijního systému, nabírá na stále větším významu. Panel odborníků přinese pohled na dlouhodobé budování portfolia i konkrétní investiční tipy a nejlepší strategie či segment ESG investic.

Třetí část pak bude věnována příležitostem v obchodování, technické a fundamentální analýze i risk managementu. V tomto bloku se řečníci zaměří především na trading ropy, cenných kovů, Forexu či akcií.

V dalším bloku prozradí realitní investor Libor Váka jak najít a nakupovat nemovitosti pod cenou, další část programu pak zahrnuje výhody a nástrahy investování do nemovitostí v zahraničí nebo oblast investic do zemědělské půdy a ekologických farem.

Zajímavý vhled do finančního světa z jiné perspektivy nabídne panel s takzvanými finfluencery. Kdo jsou, co stálo za expanzí jejich vlivu a proč dává smysl analyzovat jej stejně jako firmu nebo akcii? Na to odpoví známé osobnosti z finančního světa, které jsou na sociálních sítích aktivní. A celý informačně naplněný den zakončí soutěž Startup Validation Contest, v níž začínající startupisté předvedou, jak zvládli jednu z nejkritičtějších části rozjezdu – validaci svého byznysu.

