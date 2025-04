Stanislav Šulc: Donald Trump to dokázal. Globální recese se přiblížila, dolů se řítí i pražská burza

Americký prezident označil 2. duben 2025 za den osvobození. A rozhodně nebyl daleko od pravdy. Globální trhy počítají s tím, že americká cla uvalená v zásadě plošně na celý svět, světovou ekonomiku osvobodí od hrozby růstu. Trhy padají na celém světě a co je možná důležitější ukazatel: klesá cena ropy. Její cena přitom v podobných situacích signalizuje ochlazení růstu a spotřeby. Tedy recesi.

Je to téměř přesně pět let, kdy se svět definitivně rozhodl, že covid představuje globální hrozbu netušených rozměrů. A trhy na to zareagovaly mimořádným propadem. Nicméně poté se opět škrábaly postupně vzhůru a na konci minulého roku i kvůli očekáváním ohledně nové vlády Donalda Trumpa investoři hýřili optimismem a trhy dosáhly historických maxim.

Leč Trumpova reálná ekonomická politika investorům už tolik radosti nečiní. A to navzdory tomu, že americký prezident do velké míry dělá přesně to, co slíbil a co se – pro mnohé asi překvapivě – schovává pod heslem America First.

Ohlášená cla na veškeré zboží, které se do USA doveze, nyní vyděsila investory, kteří věřili v jakýsi hlubší plán americké administrativy. Nyní v něj přestávají věřit a projevuje se to na masivním odlivu peněz především z akciových trhů.

Pražská burza padá

První den obchodování po ohlášení cel byl nejhorším dnem na trzích od zmíněné pandemie. Druhý obchodní den pak ukazuje, že se nejednalo o výkyv, který trhy poznaly například loni v srpnu (japonská jednodenní krize) či letos v lednu, kdy čínský start-up DeepSeek ukázal nové možnosti v oblasti umělé inteligence.

Investoři očekávají mnohem hlubší problémy a připomeňme, že trhy velmi často ovlivňují sebenaplňující se proroctví. Takže nedůvěra ve finále může způsobit problémy i tam, kde nejsou. A to navíc cla reálným problémem jsou!

Ukázalo se to na obchodování v Asii, kde již jsou burzy zavřené a v pátek před víkendem například japonský Topix oslabil o dalších 3,4 procenta a korejský index Kospi se propadl téměř o procento.

A špatná nálada se již podepisuje také na evropských trzích. Londýnský burza odepisuje 3,8 procenta, německý DAX pět procent, celoevropský index Eurostoxx 600 4,6 procenta.

Pražská burza je na tom ještě hůře, když v polovině obchodního dne odepisovala 5,5 procenta (měřeno indexem PX).

Recese? Ropa ji věští

Ekonomové připomínají, že takto agresivní celní politiku USA naposledy zavedly na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století, což prohloubilo již tak slabou ekonomiku v USA i dalších zemích. Proto se šíří odhady ekonomů, že hospodářská recese je téměř nevyhnutelná.

A odpovídají tomu i data z trhu. Kromě stahování peněz z akciových trhů a jejich přesun do dluhopisů či dalších aktiv (především zlata), je poměrně spolehlivým indikátorem cena ropy. Ta aktuálně klesla o 3,4 procenta a obchoduje se pod 68 dolary za barel (ropa Brent). Historická zkušenost přitom říká, že pokles ceny ropy předjímá recesi, protože značí pokles poptávky po ropě, jejíž spotřeba dlouhodobě patří k základům růstu ekonomiky.

Vyděšený Trump?

Již v prvním dni, kdy trhy zareagovaly na Trumpova cla velmi negativně, americký prezident začal mírně zjemňovat rétoriku. Pokud se státy chtějí vyhnout clům ve výši desítek procent, mají prý přijít s „fenomenální nabídkou“. Co si pod tím představit? To ví asi jen Donald Trump sám.

Nicméně nastalá situace nehraje do rukou ani jemu a jeho vizím silné Ameriky. Přesun výroby do USA je pro mnohé společnosti příliš komplikovaný a drahý. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval francouzské společnosti, aby pozdržely své rozjednané investice v USA. Evropská unie má navíc docela silné karty v podobě řady výhodných smluv o volném obchodu.

Inflace, recese a další konec amerického snu

Americký protekcionismus tak pravděpodobně překreslí řadu toků globálního obchodu. A vzhledem k tomu, že američtí spotřebitelé beztak již docela dlouho méně utrácejí, možná to pro neamerické firmy nemusí být až taková ztráta.

Zároveň se USA nevyhne krátkodobé inflaci (a tedy vyšším sazbám, oddálení amerického snu o vlastním bydlení pro další miliony Američanů kvůli drahé hypotéce), a nakonec se možná i Donald Trump bude modlit, aby skutečně přišla recese a Fed měl potřebu stimulovat ekonomiku opětovným snížením sazeb.

Ekonomické zákonitosti jsou zkrátka poměrně spletitá věc. A když se je někdo snaží využít jako zbraň s úplně jinými cíli, může se dostat do větších potíží, než se zprvu zdálo.

