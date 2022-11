Je tu Black Friday. Nikdo v USA neví, jak to dopadne

Ve Spojených státech výprodejové šílenství na Black Friday tradičně startovalo období vánočních nákupů. Časy se ale mění. Nejen že Black Friday už není jednodenní záležitostí, ale trvá klidně i měsíc. Letos se prodejci ke všemu děsí, zda vše prodají.

Nikdo neví, co si myslet o letošní nákupní sezóně. Dopadnout to může jakkoliv a ve hře jsou vysoké miliardy dolarů. Po dvou obdobích pandemických Vánoc, které byly poznamenané ucpanými dodavatelskými řetězci, obchodníci doufali, že se tento rok konečně zahojí.

Návrat do období bezstarostnosti se ale nekoná. Pandemie sice ustoupila a dodavatelské řetězce se stabilizovaly, ale přišla inflace, jakou lidé 40 let nepamatují. A válka na Ukrajině. To jen zvýšilo všeobecnou nejistotu ohledně budoucího vývoje.

Výsledkem je zmatek. Prodejci letos neumí vůbec říct, jaká vlastně letošní vánoční sezóna bude a zmůžou se jen na pokrčení rameny. „Nejsme si úplně jisti, jak silné budou vánoční výdaje domácností oproti loňskému roku,“ řekl investorům již v říjnu Brian Olsavsky, finanční ředitel Amazonu. „Jsme připraveni na vše."

Tři ze čtyř

Po dvou letech s nefunkčními dodavatelskými řetězci řada maloobchodníků raději naskladnila větší než obvyklé množství zboží. V březnu, krátce po začátku války na Ukrajině, začala americká centrální banka zvyšovat úrokové sazby ve snaze zkrotit inflaci. Právě v té době manažeři v maloobchodu připravovali plány, jaké hračky, věnce a chlupaté ponožky budou na konci roku prodávat. A zboží tou dobou také objednávali.

Řada obchodníků se snaží tvářit optimisticky, ale zákazníci plánují šetřit. Podle průzkumu investiční banky Goldman Sachs plánují tři ze čtyř Američanů letos utratit za dárky stejně či méně. A to navzdory podstatně vyšším cenám.

Národní maloobchodní federace (NRF) má o něco optimističtější předpověď. Očekává, že maloobchodní tržby v listopadu a prosinci oproti loňskému roku vzrostou o šest až osm procent. Meziroční míra inflace v říjnu činila 7,7 procenta. Takže v nejlepším případě by maloobchodníci mohli zůstat na svém.

Kup teď, zaplať později

Isela Dalenciová, která začátkem tohoto týdne nakupovala ve Walmartu v Secaucus ve státě New Jersey nezbytnosti pro domácnost, řekla deníku Washington Post, že prozatím nákup vánočních dárků odkládá. „Nakupuji méně,“ řekla Dalenciová a poznamenala, že letos utratí za vánoční dárky asi 700 dolarů (zhruba 16,5 tisíce korun), což je o třetinu méně než loni.

Katie Leach, sociální pracovnice na Manhattanu, také procházela uličky ve Walmartu řekla, že tento se však bude více spoléhat na výhodné nabídky, svou kreditní kartu a služby typu „kup teď, zaplať později“. Více Američanů bude letos čekat na poslední chvíli, zda budou obchodníci nuceni ve snaze vyprodat své sklady snižovat ceny. To je zásadní změna od posledních let, kdy bylo kvůli dlouhým čekacím lhůtám nutné nakoupit s předstihem.

