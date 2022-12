Týden tradera: Centrální banky zvyšují sazby a burziáni smutní

Zmírnění inflace v USA napomohlo „býkům“ dostat se zpátky trochu do sedla, ale vzápětí jim zkazil radost Fed s nelichotivým výhledem ekonomiky a sazeb. Centrální banka sice přišla s mírnějším růstem úrokových sazeb (50 bodů dle očekávaní analytiků), ale se svým pohledem na budoucí vývoj ohrozila akciové trhy a další šanci na „Santa Claus rallye“. Ta nyní může být jen snem, ale realita vypadá, že „medvědi“ zůstávají plně v sedle, a ještě na dlouhou dobu.

Ceny v listopadu v USA vzrostly méně, než se očekávalo, což je nejnovější známka toho, že rychle rostoucí inflace začíná polevovat. Index spotřebitelských cen, který měří široký koš zboží a služeb, vzrostl oproti předchozímu měsíci jen o 0,1 procenta a oproti předchozímu roku se zvýšil o 7,1 procenta. Ekonomové očekávali 0,3 procenta meziměsíční růst a 7,3 procenta meziroční růst.

Zprávy přivodily nejprve rychlý růst cen akcií a očekávání, že Fed bude moci přistoupit s mírným růstem sazeb, což byl hlavní důvod nedávných vzestupů burz po celé světě. Fed ve středu skutečně zvýšil úrokové sazby o půl procentního bodu, ale přidal k tomu výhled pro další vývoj ekonomiky. Ten nebyl příliš radostný. "Je dobré vidět pokrok, ale uvědomme si, že k návratu k cenové stabilitě musíme ujít ještě dlouhou cestu," řekl předseda Fedu Jerome Powell.

Tvůrci politiky Fedu nyní v průměru očekávají, že jejich základní úroková sazba dosáhne v příštím roce 5,1 procenta oproti 4,6 procenta, které předpokládali v září. Výše uvedené znamená pro investory především to, že i nadále budou finanční trhy turbulentní a méně předvídatelné. Zlepšení bych čekal, až někdy na konci 2. čtvrtletí 2023.

ECB v závěsu

V týdnu zasedala také ECB, která rovněž zvýšila sazby o 50 bodů s tím, že podobně jako Fed si nechala významný prostor pro další úpravu sazeb směrem nahoru. Centrální banka uvedla, že od začátku března 2023 začne snižovat svou rozvahu v průměru o 15 miliard eur měsíčně až do konce druhého čtvrtletí 2023.

Zde bych vypíchnul, že pozice ECB je unikátní v tom, že sice má v plánu snižovat svoji rozvahu, ale přesto dál udržuje svými nákupy na trzích nižší výnosy dluhopisů zemí jižního křídla měnové unie (Itálie, Španělsko apod.) a fakticky tak v konečném důsledku inflaci přiživuje. Politizace této měnové instituce dosahuje v současné době tedy svého úplného vrcholu.

S dalším růstem úrokových sazeb je konzistentní i prosincová prognóza. Ta nově počítá s krátkou technickou recesí v eurozóně (Q4 2022 a Q1 2023) v důsledku energetické krize a vysoké nejistoty. Kurz eura v reakci na rozhodnutí ECB posílil k úrovni až 1,07 eura za dolar.

Nové tváře v ČNB

Žádné velké překvapení se nakonec nekonalo. Prezident Miloš Zeman do vedení naší hlavní měnové instituce ČNB jmenoval opravdu zkušené finančníky. Nově budou členy bankovní rady šéf EGAP Jan Procházka a vedoucí úřadu Národní rozpočtové rady Jan Kubíček. Oba jsou zárukou dostatečně odborné kvalifikace a jistě posílí kvalitu rozhodování banky ohledně sazeb v boji proti inflaci. Vzhledem k tomu, že se řada analytiků obávala nevyzpytatelnosti končícího prezidenta, tak se jedná o skutečně pozitivní zprávu.

"V listopadu pokračoval meziroční růst cen všech výrobců," uvedl Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ. Podle něj se ceny v průmyslu zvýšily i navzdory meziměsíčnímu poklesu: průmysloví výrobci zlevnili oproti říjnu o procento. Vedení ČNB by tedy mělo zvážit, zda další růst sazeb není správným řešením. Ceny potravin totiž mají dále růst.

