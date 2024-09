Týden tradera: Fed překvapil investory a boj o dluhový strop se blíží

Týden na trzích se nesl ve znamení klíčového zasedání americké centrální banky. Ta měla snižovat sazby poprvé od roku 2020. S tím, že se nakonec jednalo poměrně o razantní pokles, Fed snížil sazby o 50 bazických bodů. Investoři se nyní rovněž mohou začít připravovat na boj o tzv. dluhový strop. Trh v týdnu posiloval a americký index S&P 500 se tak vyšplhal na nová maxima směrem k 5700 bodům.

Federální rezervní systém ve středu překvapil skutečně kdejakého ekonoma, a to snížením úrokových sazeb o půl procentního bodu, čímž se jeho klíčová sazba posunula na 4,75 procenta až 5,00 procenta. Málokdo to očekával. Rozhodnutí nebylo jednomyslné, neboť například guvernérka Fedu Michelle Bowmanová požadovala místo toho snížení o čtvrt bodu.

Předseda JeromePowell na tiskové konferenci označil snížení sazeb za „rekalibraci“ politiky centrální banky s tím, že Fed bude nadále rozhodovat na jednotlivých zasedáních. Banku trápí akcelerace zhoršení amerického trhu práce, právě kvůli němu byla ochotná jít se sazbami výrazněji dolů. Dále se banka snaží trochu „vyvážit“ své nedávné zasedání, kde možná sazby měly nejspíš klesat o 25 bazických bodů. Osobně si myslím, že tento rychlejší pokles sazeb naplňuje heslo „ode zdi ke zdi“, které je pro fiskální politiku i měnovou politiku v posledních letech dost platné. Nejdříve šly sazby prudce nahoru a nyní zase agresivně dolů. To není z mého pohledu dobře a kredibilitě banky to zrovna nepřidává.

Chystá se znovu boj o tzv. dluhový strop. Souboj v Kongresu o financování vlády USA je znovu tady a do 1. října se musí demokraté a republikáni o rozpočtu dohodnout. A to navíc uprostřed náročného boje o post prezidenta. USA naposledy zažily tuto krizi rozpočtu za prezidentství Donalda Trumpa. Druhá uzavírka na přelomu let 2018 a 2019 trvala déle než měsíc. Z mého pohledu by právě nedostatečně rychlé řešení tohoto problému mohlo trhy zastavit, USA by tak znovu ohrozily rovněž svůj prestižní úvěrový rating.

Ve stínů rozhodování americké centrální banky zůstala informace ze společnosti Microsoft. Společnost oznámila, že její představenstvo schválilo nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě až 60 miliard doalrů.Technologický gigant vyhlásil čtvrtletní dividendu ve výši 0,83 dolaruna akcii, což odráží zvýšení o osm centů, tedy deset procent, oproti předchozímu čtvrtletí. Akcie tak zůstávají z mého pohledu dlouhodobě atraktivní a jejich cenovky by se mohly postupně vydávat výš.