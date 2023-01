Týden tradera: ČEZ na Pražské burze posílil. Dařilo se i Tesle

V uplynulém týdnu se trhy vydaly vstříc otestování lokálních maxim kolem 4050-4100 bodů měřeno hlavním americkým indexem S&P 500. Přicházející data z ekonomiky, zejména Indikátory indexu nákupních manažerů (PMI) z vyspělých zemí, jako je Velká Británie, USA, Francie nebo Německo potvrdily zlepšení aktivity v sektoru výroby a služeb. A jak vypadají výsledky Microsoftu a Tesly?

ČEZ prudce posílil

To nahrálo spekulacím o tom, že ekonomická situace se významně zlepšuje, a i v prostředí vysokých úrokových sazeb se stále může jednat o určitou formu „měkkého“ ekonomického přistání. A jaké hlavní události proběhly na trzích v minulém období?

Signifikantní data v podobě PMI indikátoru zveřejněného uprostřed týdne potvrdila, že jsme svědky zlepšení ekonomické aktivity v řadě vyspělých zemí. Kompozitní index, který pokrývá aktivitu ve službách a výrobě v celé eurozóně poskočil blíže fázi expanze na úrovni 50 bodů. Konkrétně bleskový kompozitní index PMI celkové aktivity v eurozóně dosáhl hodnoty 50,2 (49,3 v prosinci) a zaznamenal tak sedmiměsíční maximum.

Podnikatelská aktivita v eurozóně se v prvním měsíci roku 2023 mírně zvýšila, což signalizuje váhavý návrat k růstu po šesti po sobě jdoucích měsících poklesu. To jsou jednoznačně pozitivní zprávy, když si uvědomíme, že ještě před pár měsíci řada ekonomů varovala před poklesem ekonomiky kvůli hrozícímu nedostatku energetických surovin. Pokud se ekonomická situace bude dále zlepšovat, může tak dojít k ospravedlnění vyššího růstu cen evropských akcií v minulých týdnech.

V posledním týdnu zaznamenal prudký vzestup domácí ČEZ na pražské burze. Akcie se odlepily od 800 korun a posunuly se do blízkosti 900 korun za akcii. Za růstem hodnoty z mého pohledu stojí jednoznačně spekulace o konci cenových stropů. Cena elektřiny sestoupila v minulých týdnech hluboko pod úrovně 200 eur (4076 korun) za megawatthodinu a i tolik investory obávaný „windfall tax“ by tak časem mohl být mimo hru. Když k tomu připočteme sílící tlaky na rozdělení ČEZ, které by mohly přinést zajímavou „prémii“ stávajícím minoritním akcionářům, tak se na ČEZ jedná stále o zajímavou růstovou sázku.

Microsoft propadl, Tesla posílila

Americká technologická společnost Microsoft reportovala v týdnu své hospodářské výsledky. Vzhledem k tomu, že se jedná o klíčovou mezinárodní společnost byly tato čísla investory netrpělivě očekávána. Ve druhém fiskálním čtvrtletí vzrostly celkové tržby ve čtvrtletí končícím 31. prosincem meziročně o 2 procenta, což je nejpomalejší tempo od roku 2016.

Čistý zisk klesl na 16,4 miliardy dolarů z 18,77 miliardy dolarů v předchozím čtvrtletí. Společnost v tomto čtvrtletí účtovala náklady ve výši 1,2 miliardy dolarů v souvislosti s rozhodnutím zrušit 10 tisíc pracovních míst, revidovat nabídku hardwaru a konsolidovat pronájmy. Náklady zahrnovaly rovněž 800 milionů dolarů na odstupné pro propuštěné zaměstnance.

Akcie jsou nadále na zajímavých úrovních, pokud uvážíme, že silný dolar, který v minulých měsících oslaboval tržby je už určitou dobu slabší a společnost nadále operuje s velmi silným „free cash – flow“. Cena akcií pod 250 dolarů (5477 korun) není zásadně problematická.

Výsledky hospodaření oznámila v týdnu automobilka Tesla. Ve 4. čtvrtletí Tesla vykázala tržby ve výši 21,3 miliardy dolarů, což představuje 33procentní meziroční nárůst. Z toho 467 milionů dolarů pocházelo ve čtvrtém čtvrtletí 2022 z úvěrů, což je téměř o polovinu více než v předchozím roce ve stejném období. Přes relativně solidní výsledky bych očekával, že akcie budou nadále pod tlakem.

Fáze současného ekonomického cyklu Tesle nenahrává do karet a nedávná vlna zlevnění řady modelů ukazuje, že vážnost této skutečnosti si uvědomuje rovněž vedení Tesly. Akcie posílily od svých minim o více než 40 procent, což znamená, že by mohly být krátkodobě značně překoupené.