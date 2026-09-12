Tři mladé Trumpovy sekretářky. Kdo jsou a za co mají peníze?
Kdo tvoří Trumpův nejbližší tým na pomezí práce a soukromého života? Dvě třicátnice a jedna ještě mladší, které mu zůstaly věrné i v dobách veřejného zavržení po útoku na Kapitol a vyšetřování dokumentů z Mar-a-Lago. Co jsou ženy zač, rozebírá aktuální díl Civilizačního deníku.
Není se zas tak čemu divit, že americký prezident Donald Trump slíbil každému voliči „dividendu“ pět tisíc dolarů za to, že republikánům v nadcházejících listopadových volbách do Kongresu hodí hlas. Tedy, samozřejmě je to především populismus a technický nesmysl, jenže minimálně komunikační racio za tímto slibem je.
Přišel jen pár dní poté, co se na veřejnost dostala informace, že Trump rozdal mimořádné odměny svým sekretářkám ve výši 45 tisíc dolarů každé, což americkou veřejnost dost nadzdvihlo. A pětitisícový slib se také kryl s cenami ropy, které se dostaly už dost nad sto dolarů, což Američanům před volbami vedle obligátního benzínu zdražuje skoro všechno. To vše kvůli válce, kterou vede prezident se vzdáleným Íránem a běžní Američané jí vůbec nerozumí.
Nicméně, stojí za to se podívat i na podstatu odměnového skandálu – kdo že jsou lidé, jimž prezident Donald Trump rozdává štědré odměny. Vypovídá to o jeho vztazích a okolí.
V dobrém i zlém
Jde o tři sekretářky-asistentky, které se postupně propracovaly k širší agendě i v Bílém domě. Natalie Harpová, přezdívaná chodicí tiskárna, pak Margo Martinová, jeho osobní tisková sekretářka a recepční Chamberlain Harrisová. Posledně zmíněné je 26 let, zbylé dvě jsou třicátnice a všechny byly po jeho boku už v prvním volebním období.
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A nejen to. Všechny tři s ním zůstaly i potom a jejich práce byla placena z jeho politických fondů, především Save America PAC, a kampaně. Přesunuly se s ním na prezidentův floridský rezort Mar-a-Lago, který v období mezi odchodem z Bílého domu v lednu 2021 a jeho návratem na začátku roku 2025 fungoval v podstatě jako Trumpův soukromý dvůr a exilová operační základna.
Kde se vzaly, co konkrétně dělají? Nejprve čtyřiatřicetiletá Natalie Harpová, ta je Trumpovi ze zmíněné trojice nejblíže. Oficiální rolí je výkonná asistentka prezidenta (Executive Assistant to the President). Vystudovala MBA na křesťanské Liberty University.
Je to příběh jak z filmu. Trump si ji všiml v roce 2019, kdy veřejně děkovala jeho administrativě za zákon Right to Try, umožňující nevyléčitelně nemocným přístup k experimentální léčbě rakoviny, což jí podle jejích slov zachránilo život. Dříve působila jako moderátorka krajně pravicové televize OAN.
V zákulisí se jí přezdívá „chodicí tiskárna“. Americká média se jí trochu posmívají, protože proslula tím, že za prezidentem běhá s přenosnou digitální tiskárnou a v reálném čase mu tiskne lichotivé články, tweety a komentáře na papír, protože Trump preferuje fyzické výtisky. S tiskárnou za ním chodí do letadla i na golf.
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Konflikt na Blízkém východě, který rozpoutal americký prezident Donald Trump, zřejmě hned tak neskončí a i v Bílém domě se začíná šuškat, že by mohl trvat déle než Trumpův současný mandát. Navzdory nemalým nákladům války, růstu cen ropy a zhoršujícím se vyhlídkám republikánů před volbami do Kongresu má Trump jasno: „Kdybych to měl udělat znovu, udělal bych přesně to samé,“ uvedl pro Fox News.
Nicméně její vliv je velký, novináři ji popisují jako klíčového „gatekeepera“ a filtr informací, který prezidenta drží v permanentní informační bublině a posiluje jeho impulzivní jednání.
Kde je Melanie, když prezident cestuje s Natalií?
Vztah Harpové s Trumpem má i jistý pikantní rozměr, alespoň mediálně. Bulvár a diskutující na sociálních sítích si i letos během léta vychutnali, že Harpová se u prezidenta objevuje mnohem častěji než první dáma Melanie. Zatímco první dáma se oficiálních akcí a cest účastní naprosto minimálně a tráví čas spíše v soukromí, Natalie Harpová byla u Trumpa vidět prakticky neustále – na palubě vládního letounu, na golfových hřištích i při krizových situacích, například při evakuaci cateringovým vozem po summitu v Turecku.
Deník The New York Times a další média v této souvislosti citovala osobní dopisy, které Harpová Trumpovi v minulosti posílala. Z nich je zjevné, že skoro o půlstoletí mladší sekretářka svého šéfa minimálně obdivuje. Používala v nich obraty jako „jste to jediné, na čem mi záleží“ nebo ho nazývala svým „ochráncem a strážcem,“ což i lidé z Trumpova okolí, uvyklí na lichotky kolem prezidenta, popisovali jako trochu přestřelené. Demokratický senátor Jon Ossoff si na mítinku veřejně rýpl, že prezidentovi se nechce vládnout a raději „staví taneční sál a cestuje s Natalií."
Její kolegyni Margo Martinové je jedenatřicet let, je také prezidentova asistentka a zároveň komunikační poradkyně. Osud této ženy je podobný jako kolegyně. V Trumpově prvním Bílém domě začínala jako řadová tisková asistentka. Po lednu 2021 s ním odešla na Floridu a stala se zástupkyní ředitele komunikace jeho politického výboru Save America PAC.
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Je klíčová pro prezidentův obraz na sociálních sítích, funguje jako jeho osobní vizuální kronikářka a mediální doprovod. Natáčí videa ze zákulisí pro sociální sítě a spravuje jeho neformální mediální obraz. Prezidentovu loajalitu si ale získala jinou věcí. Zamotala se do vyšetřování v kauze tajných dokumentů v Mar-a-Lago (šlo o razii v exprezidentově sídle, kam si odvezl různé utajované materiály), a to díky své horlivosti.
Martinová měla z titulu tiskové poradkyně za úkol nahrávat na telefon či diktafon veškeré rozhovory, které Trump poskytoval, aby existoval přesný záznam a autoři Trumpa v budoucích textech nezkreslili.
Během jedné schůzky si Trump stěžoval na generála Marka Milleyho, tehdejšího předsedu sboru náčelníků štábů. Uprostřed rozhovoru Trump začal listovat papíry a před přítomnými, kteří neměli žádné bezpečnostní prověrky, prohlásil: „Podívejte se, co mám tady. Tohle připravila armáda a dalo se to mně… Jako prezident jsem to mohl odtajnit. Teď už nemůžu, víte, ale tohle je pořád tajné. Je to přísně tajné.“
Na nahrávce je slyšet šustění papírů a Trump otevřeně mluví o tom, že jde o tajný plán Pentagonu na možný útok proti Íránu. Stal se z toho nejtvrdší důkaz pro žalobce v této kauze a Martinová musela vypovídat jako svědkyně před federální velkou porotou. Nemluvila o tom s médii, vypovídala jen fakticky a prezidenta nepodrazila. Není divu, že patří do kruhu nejbližších.
Recepční, co řídí umělce
Chamberlain Harrisová je v šestadvaceti letech nejmladší z trojice.
Její oficiální titul zní zástupkyně ředitele provozu Oválné pracovny. Absolventka University at Albany, do Bílého domu nastoupila hned po škole v roce 2019 a krátce tam sloužila jako recepční (Receptionist of the United States). Jak už bylo uvedeno, i ona patřila mezi personál, který po volební Trumpově prohře v roce 2020 plynule přešel do týmu v Mar-a-Lago.
Stala se Trumpovou osobní asistentkou a spravovala mimo jiné záležitosti spojené s jeho prezidentským portrétem. Její jméno se objevilo i v mediálních zprávách kolem vyšetřování manipulace s vládními dokumenty v Mar-a-Lago, kde jako asistentka dostala pokyn skenovat vládní a prezidentské harmonogramy.
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Seriál South Park vstupuje do své 29. série s novým názvem – alespoň v rámci provokativní reklamní kampaně. Jako South America si bere na mušku přejmenovávání geografických míst prezidentem Donaldem Trumpem, poslušnost technologických gigantů i údajné ústupky mateřské společnosti Paramount vůči Bílému domu.
I ona zůstala věrná. Po návratu do funkce ji Trump odměnil, jmenoval ji do federální komise pro výtvarné umění a architekturu (Commission of Fine Arts). To vyvolalo značnou mediální pozornost: zrovna tato komise schvalovala kontroverzní multimilionový projekt výstavby nového státního tanečního sálu.
Jmenování bývalé recepční do čela této instituce vyvolalo zaslouženou kritiku. Je jedním ze sedmi prezidentem jmenovaných komisařů, kteří přímo hlasují o klíčových architektonických a estetických zásazích ve Washingtonu, D. C. Většinou tam sedí renomovaní architekti a umělci a jedinou zkušeností této ženy s uměleckým světem bylo zařizování portrétu na Mar-a-Lago.
Tak jestli se v Česku umělci durdili, že novou státní kulturní strategii sepsala mluvčí ministra kultury, evidentně může být i hůř. O něco.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.