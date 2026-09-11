Akcie investorům letos sypou peníze. Fondy vydělaly přes 11 procent
Akciové fondy letos jasně porážejí konzervativní investice. Za prvních osm měsíců vydělaly v průměru 11,2 procenta, zatímco dluhopisové fondy přidaly jen 0,4 procenta.
Akciové podílové fondy za prvních osm měsíců letošního roku vydělaly v průměru 11,2 procenta. Smíšené fondy přidaly 5,5 procenta a dluhopisové pouze 0,4 procenta. Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů. Za celý loňský rok přitom akciové fondy podle indexu zhodnotily o 9,4 procenta, smíšené o 6,9 procenta a dluhopisové o 2,5 procenta.
V samotném srpnu Partners index akciových fondů vzrostl o 1,6 procenta, smíšené fondy přidaly 1,1 procenta, zatímco index dluhopisových fondů klesl o 0,2 procenta. „Akciové srpnové horko přineslo na finanční trhy pořádně pestrou směsici zpráv. Zatímco umělá inteligence dál vládne akciovým trhům, na dluhopisových trzích mají zamotanou hlavu nejen investoři, ale i centrální bankéři z neústupné inflace,“ uvedl analytik Partners Martin Mašát.
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Příběh AI jen tak nevyprchá
Srpnový vývoj podle něj potvrdil, že příběh umělé inteligence jen tak nevyprchá. „Přestože červenec přinesl na technologických gigantech mírné vystřízlivění a korekci pod tlakem obřích kapitálových výdajů, srpen ukázal zcela jinou tvář. Investoři se k technologickým titulům rychle vrátili a akciové indexy opět útočily na nová maxima,“ upozornil Mašát.
Světový akciový index za srpen přidal 2,5 procenta. Tahounem byly podle Mašáta americké trhy, když index S&P 500 vzrostl o 2,6 procenta. Evropský akciový index zaostal s růstem o jedno procento.
Vedle hlavních amerických a evropských indexů se v srpnu mimořádně dařilo také rozvíjejícím se trhům. Nejvýkonnější byl region středoevropských akcií, který od začátku roku vzrostl téměř o 23 procent. Hlavním tahounem je polský trh s letošním růstem přes 30 procent.
Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v Česku se v srpnu pohybovala kolem 1,6 procenta. Za posledních 12 měsíců dosáhla 16,8 procenta.
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Zatímco akcie slavily, konzervativnější investoři podle Mašáta s napětím sledovali situaci v Hormuzu, rostoucí deficity a neústupnou inflaci. „Proinflační rizika v české ekonomice se postupně kumulují. Růst mezd, drahé energie a expanzivní fiskální politika nedovolí centrálním bankéřům spát. S velkou pravděpodobností budeme muset jít se sazbami opět nahoru. Kdo čekal rychlé zlevňování hypoték a úvěrů, bude si muset počkat. Pro konzervativní investory to sice znamená krátkodobý pokles cen dluhopisových fondů, ale zároveň to nákupem levnějších dluhopisů zakládá na velmi solidní budoucí výnosy,“ dodal Mašát.
Fondy kvalitních dluhopisů za poslední měsíc ztratily 0,2 procenta. Za posledních 12 měsíců přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru pouze jedno procento, tedy méně než meziroční inflace. Fondy rizikových dluhopisů naopak v srpnu posílily o 0,5 procenta a meziročně jsou výše o 3,2 procenta.
Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, vzrostl v letošním prvním pololetí podle dat Asociace pro kapitálový trh ČR o 141 miliard korun na 1,551 bilionu korun. Z toho 128 miliard korun připadlo na nárůst ve druhém čtvrtletí.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.